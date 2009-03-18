Договор о продаже квот подписан по схеме Зеленых инвестиций

Договор о продаже Японии квот Украины на выброс парниковых газов в размере 30 млн. единиц стал первым в мире подобным документом, подписанным по схеме Зеленых инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил председатель организации по разработкам новых энергетических и промышленных технологий Японии Сиеджи МУРАТА.

Он отметил, что ранее Япония проводила такие сделки, однако по другим схемам.

В свою очередь, председатель Национального агентства экологических инвестиций Украины Игорь ЛУПАЛЬЦОВ уточнил, что согласно договору Украина сможет распоряжаться средствами от этой сделки, которые будут поступать в бюджет, в течение двух лет – за 15 млн. единиц ежегодно. В случае, если японская сторона обнаружит, что средства используются не по целевому назначению и не для внедрения энергосберегающих технологий и охраны окружающей среды, полученные средства придется вернуть. Если же обе стороны будут удовлетворены сотрудничеством, то Украина сможет продолжить продажу своих квот, отметил И.ЛУПАЛЬЦЕВ.

Он также сообщил, что на сегодняшний день на разных стадиях готовности находятся около 400 проектов, которые планируется реализовать за счет средств, полученных от продажи Японии квот на выброс парниковых газов.

«После подписания этого договора мы садимся с господином С.МУРАТА и утверждаем список тех проектов, которые устроят японскую сторону. Правительство Японии в конечном счете в 2012 году должно сказать – да, то, куда вы потратили деньги, те проекты, которые вы выполнили, они действительно улучшили экологическую обстановку, сократили выбросы парниковых газов. И если этого не будет – эти деньги придется вернуть», – подчеркнул И.ЛУПАЛЬЦЕВ.

Он также сообщил, что на сегодняшний день в Украине приоритетными являются проекты по модернизации предприятий теплокоммунэнерго и переводу их на альтернативные виды топлива.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, Украина подписала с Японией договор о продаже 30 миллионов единиц своих квот на выброс углекислого газа. Церемония подписания состоялась в Секретариате Кабинета Министров Украины в присутствии премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Соответствующие документы подписали председатель Национального агентства экологических инвестиций Игорь ЛУПАЛЬЦЕВ, посол Японии в Украине Тадаши ИДЗАВА и председатель организации по разработкам новых энергетических и промышленных технологий Японии Сеиджи МУРАТА.

Как уточнили УНИАН в Национальном агентстве экологических инвестиций, Украина располагает квотой на выброс парниковых газов в атмосферу в размере 4,5 млрд. единиц на 5 лет. При этом использует 2,8 млрд. единиц. За 5 лет Украина может продать 450 млн. единиц квот.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 13 февраля заявила, что Украина может рассчитываться по украинско-японским инвестиционным программам своими квотами на выбросы углекислого газа.

Справка УНИАН. Украина ратифицировала Киотский протокол в 2004 году. В рамках протокола существует понятие так называемых гибких механизмов, среди которых для Украины привлекательными являются два – торговля выбросами и проекты совместного внедрения, которые позволяют получать доходы от продажи квот.

Продажа части своей квоты предусматривает продажу "излишков" тем странам, которые превышают уровень собственной квоты выбросов. На сегодня основным "проблематичным" газом является СО2, поэтому торговля именно квотами углекислого газа способна принести наибольшую выгоду.