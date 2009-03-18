Экономический спад в Украине в 2009 году составит 9%

Экономический спад в Украине по итогам 2009 года составит 9%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные проведенного впервые в Украине консенсус-прогноза аналитиков ряда финансовых учреждений были обнародованы сегодня во время круглого стола на тему «Макроэкономический консенсус».

Свои данные для составления консенсус-прогноза предоставили десять организаций, в том числе банки, инвестиционные компании, научно-исследовательские организации: «Эрсте Банк», АКИБ «УкрСиббанк», «Раййфайзен Банк Аваль», Dragon Capital, Международный центр перспективных исследований и пр.

В ходе круглого стола ряд его участников, которые принимали участие в расчете консенсус-прогноза, подчеркнули, что именно сегодня, в период экономического кризиса и высокой волатильности прогнозов, очень важно объединить свои усилия по оценке реального состояния экономики страны.