Мировая экономика еще не достигла дна

Мировая экономика пока не достигла дна своего падения. Как сообщает РБК со ссылкой на «Рейтер», такое мнение высказал сегодня первый заместитель управляющего Международного валютного фонда (МВФ) Джон ЛИПСКИ. "Сейчас всех волнует лишь один вопрос: достиг ли кризис своей критической точки. Я не думаю, что это уже произошло", – отметил Д.ЛИПСКИ.

По его словам, рост мировой экономики начнется не раньше середины следующего года. "Думаю, мировой ВВП начнет расти лишь с середины 2010 года. До этого времени темпы роста мировой экономики будут снижаться", – заявил первый заместитель главы МВФ.

Д.ЛИПСКИ также отметил, что проблемы финансовых рынков и замедление темпов роста мировой экономики создают порочный круг, который усугубляет кризис. Сейчас основная задача всех властей – стабилизировать мировую финансовую систему и способствовать росту спроса, отметил он.