Самые богатые депутаты Рады, братья Дубневичи, банкротят государственный завод в Виннице - СМИ

Хозяйственный суд Винницкой области обязал ПАО «Гниванский завод спецжелезобетона» выплатить ООО «Корпорация КРТ» задолженность в размере 2,12 млн грн за поставленные заводу анкера АС-2, которые используются для производства упругих путевых скреплений КПП-5. Из этих средств собственно задолженность за 30 тыс. анкеров от «Корпорации КРТ» составляет 1,9 млн грн, а остальная сумма – пеня и инфляционные начисления. Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений, пишут Наші гроші.

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Из материалов судебного дела стало известно, что представители ПАО «Гниванский завод спецжелезобетона» обращались с просьбой к ООО «Корпорация КРТ» о рассрочке задолженности и установлении на их усмотрение погашения задолженности. Представители завода также предлагали заключить мировое соглашение, однако ответа так и не получили.

Обращение завода было обусловлено невозможностью немедленно выполнить свои обязательства, погашения задолженности, в связи с тяжелым финансовым состоянием. В материалах судебного решения юристы завода объясняют тяжелое финансовое состояние именно политикой «Корпорации КРТ».

Дело в том, ПАО «Гниванский завод СВБ» в течение 2014 года производил крепление для железной дороги, используя анкер АЗ-1 производства ООО «АТ Механика», который является более дешевым аналогом анкера АС-2. Использование более дешевых деталей позволяло заводу быть рентабельным. Однако после решения Окружного административного суда. Киева от 30 октября 2014 года, которым было отменено согласование технических условий для анкера от «АТ Механика», заказчик завода, а это ПАО «Украинская железная дорога», начал предоставлять разнарядки, в которых четко прописывал, что изготавливать шпалы нужно исключительно с анкером производства ООО «Корпорация КРТ». Эти анкеры дороже, что существенно отразилось на рентабельности завода.

Отказаться от выполнения заказов «Укрзализныци» гниванский завод не может, поскольку является стратегическим объектом, который входит в единый производственно-технический комплекс «Укрзализныци».

Юристы завода в судебном заседания отметили, что предприятие фактически обязали заключать договоры с ООО «Корпорация КРТ» на невыгодных условиях. При этом юристы утверждают, что владельцы «Корпорации КРТ» четко знали, что при исключении с рынка единственного конкурента, путем отмены согласования технических условий на продукцию (речь идет о «АТ Механика»), «Гниванский завода СВБ» станет полностью зависимым от их поставок и будет вынужден заключать договоры на поставку анкеров с любыми условиями и ценами за отсутствия альтернативы.

Юристы завода пытались через суд определить соглашение с «Корпорацией КРТ» недействительной, поскольку, по их мнению, в деле четко видны признаки сделки, совершенной под влиянием тяжелого обстоятельства и на крайне невыгодных условиях. Они также говорили о том, что предприятие является «стратегическим объектом государства с существенной кредиторской задолженностью способной привести к банкротству общества в любой момент».

Суд не принял во внимание аргументы юристов завода и решил, что требование об уплате долга является правомерной и обоснованной и подлежит удовлетворению, поскольку соответствует условиям действующего законодательства Украины и условиям договора.

ООО «Корпорация КРТ» через АПП «Львовское» принадлежит народным депутатам от БПП Богдану и Ярославу Дубневичам.

Как ранее сообщал УНИАН, депутаты от БПП Богдан и Ярослав Дубневичи, согласно итогам электронного декларирования, оказались обладателями самого большого количества наличных средств среди народных депутатов Украины.

Богдан Дубневич задекларировал $11,5 миллионов (что равно примерно 293 млн. гривень) наличных. Его жена Татьяна располагает еще 137,1 миллионов гривень.

Ярослав Дубневич хранит 8 миллионов 230 тысяч долларов США (что равно примерно 209 млн грн), 2 млн 780 тысяч евро (эквивалент около 77 млн. гривень) и 5 миллионов гривень наличных средств.