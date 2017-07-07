Рост цен производителей промпродукции в Украине замедлился до 26%

Рост цен производителей промышленной продукции в Украине в июне 2017 года в годовом выражении, по сравнению с июнем 2016 года, замедлился до 26,3% с 27,1% месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, по сравнению с предыдущим месяцем, маем 2017 года, цены производителей промпродукции в июне снизились на 0,6%.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, цены производителей промпродукции выросли на 6,1%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, рост цен производителей промышленной продукции в Украине в мае 2017 года в годовом выражении, по сравнению с маем 2016 года, замедлился до 27,1% с 35,6% месяцем ранее.