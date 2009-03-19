В Черниговской обл промпроизводство сократилось

В Черниговской области объем производства промышленной продукции в январе-феврале 2009 г. сократился на 19,2% против соответствующего периода прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области.

В январе-феврале 2009 года против соответствующего периода прошлого года объемы производства продукции в перерабатывающей промышленности уменьшились на 31,4%. Наиболее существенное сокращение (на 55-73%) произошло в машиностроении, легкой промышленности, производстве готовых металлических изделий, другой неметаллической минеральной продукции, химической промышленности.

Почти наполовину уменьшились объемы продукции в отрасли обработки древесины и производства изделий из древесины, на 27,2% - в целлюлозно-бумажном производстве и издательской деятельности, на 9% - в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

В добывающей промышленности объемы производства за два месяца 2009 года против января-февраля 2008 г. уменьшились на 0,4%. Меньше произведено торфяных брикетов и полубрикетов, уменьшилась добыча природного газа, мела, в то же время увеличилась добыча нефти.

В перерабатывающей промышленности в январе-феврале по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. произошло падание производства на 31,4%.

За январь-февраль 2009 г. предприятия области реализовали промышленной продукции (работ, услуг) на сумму 1,3 млрд. грн. Более половины ее приходится на перерабатывающую промышленность, в частности 39,5% - на производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

В объемах продукции, реализованной предприятиями добывающей и перерабатывающей промышленности, 60,9% составляли товары широкого и длительного пользования, 34,4% - сырьевая продукция, 4,7% - продукция инвестиционного назначения.