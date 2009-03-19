В Польше замедлился спад производства

Объемы промышленного производства в феврале (2009 год к 2008 году) в Польше снизились на 14,3% по сравнению со снижением на 15,3% в январе этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается в издании Gazeta Wyborcza. При этом газета пишет, что некоторые аналитики ожидали в феврале спада на 15-20%.

Эксперты отмечают, что наибольший спад промышленного производства зафиксирован в отраслях, ориентированных на экспорт, в частности в металлургии (более чем на 36%) и производстве автомобилей (на 32,5%).

В целом производство уменьшилось в 25 из 34 отраслей.

В то же время в некоторых отраслях был зафиксирован рост. Наибольший, по данным газеты, в производстве напитков - на 14%.

Несмотря на практически мертвый рынок недвижимости в Польше, в прошлом месяце продолжился рост производства в строительной отрасли, который составил 1,9% по сравнению с февралем прошлого года.

По мнению экспертов, в случае роста розничной торговли и продолжения роста продажи автомобилей (в феврале продажи выросли на 13%) польская экономика может в первом квартале вырасти на 1-2%.

Как сообщал УНИАН, аналитики ввиду мирового экономического кризиса прогнозируют замедление развития польской экономики в текущем году от 0 до 2% с 4,8% в прошлом году.

Правительство рассчитывает на рост в пределах 1,7-3,7%.