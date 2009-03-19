Профком: на ХМЗ массово сокращают рабочих
Уведомления приходят по почте
Администрация Херсонского машзавода начала массово сокращать работников предприятия.
Как сообщил корреспонденту УНИАН лидер профкома «Петровец» Леонид НЕМЧЕНОК работники предприятия начали получать по почте уведомление о сокращении. В частности, в документе, который вручается работникам ХМЗ почтальонами под роспись, указано, что сокращение производиться в связи с отсутствием работы и в соответствии со ст. 49/2 КЗоТ Украины. Также в документе сказано, что в соответствии со ст. 44 КЗоТ Украины увольняемым работникам будет выплачено выходное пособие в размере месячной зарплаты.
С точки зрения профкома такие действия противоречат коллективному договору между дирекцией и трудовым коллективом, который предусматривает разовые сокращения не более 4% от общего количества работающих на предприятии. В то же время, по информации Л.НЕМЧЕНКА, таких уведомлений уже разослано до 200 экземпляров, что уже более 20% от количества работников завода. Также профком завода считает, что такие действия инвестора ХМЗ, после всех действий областного совета, областной госадминистрации и правительства, которые пошли на встречу собственнику, демонстрируют нежелание хозяина ХМЗ выполнять свои обещания.
Профсоюз намерен организовывать акции протеста, в частности, 20 марта, когда областной совет на внеочередной сессии будет снова рассматривать ситуацию на ХМЗ, и призвал работников завода не получать письма от администрации ХМЗ.
К сожалению, получить комментарий от представителей руководства завода по данному вопросу не удалось.
Как сообщал УНИАН, с начала февраля работники Херсонского машзавода проводили акции протеста, требуя выплаты 5,5 млн. грн. долгов по зарплате. 3 февраля они захватили административное здание завода, а 2 марта – одно из помещений Херсонской областной госадминистрации.
Справка УНИАН. ООО «Херсонский машиностроительный завод» был создан на базе производственных мощностей ОАО «Херсонские комбайны» в 2006 году. Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. ХМЗ входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».