Профком: на ХМЗ массово сокращают рабочих

Администрация Херсонского машзавода начала массово сокращать работников предприятия.

Как сообщил корреспонденту УНИАН лидер профкома «Петровец» Леонид НЕМЧЕНОК работники предприятия начали получать по почте уведомление о сокращении. В частности, в документе, который вручается работникам ХМЗ почтальонами под роспись, указано, что сокращение производиться в связи с отсутствием работы и в соответствии со ст. 49/2 КЗоТ Украины. Также в документе сказано, что в соответствии со ст. 44 КЗоТ Украины увольняемым работникам будет выплачено выходное пособие в размере месячной зарплаты.

С точки зрения профкома такие действия противоречат коллективному договору между дирекцией и трудовым коллективом, который предусматривает разовые сокращения не более 4% от общего количества работающих на предприятии. В то же время, по информации Л.НЕМЧЕНКА, таких уведомлений уже разослано до 200 экземпляров, что уже более 20% от количества работников завода. Также профком завода считает, что такие действия инвестора ХМЗ, после всех действий областного совета, областной госадминистрации и правительства, которые пошли на встречу собственнику, демонстрируют нежелание хозяина ХМЗ выполнять свои обещания.

Профсоюз намерен организовывать акции протеста, в частности, 20 марта, когда областной совет на внеочередной сессии будет снова рассматривать ситуацию на ХМЗ, и призвал работников завода не получать письма от администрации ХМЗ.

К сожалению, получить комментарий от представителей руководства завода по данному вопросу не удалось.

Как сообщал УНИАН, с начала февраля работники Херсонского машзавода проводили акции протеста, требуя выплаты 5,5 млн. грн. долгов по зарплате. 3 февраля они захватили административное здание завода, а 2 марта – одно из помещений Херсонской областной госадминистрации.

Справка УНИАН. ООО «Херсонский машиностроительный завод» был создан на базе производственных мощностей ОАО «Херсонские комбайны» в 2006 году. Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. ХМЗ входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».