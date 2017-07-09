Reuters назвал подрядчика по установке турбин Siemens в Крыму

Компания, совладельцем которой является Siemens, нанята для помощи в установке газовых турбин в аннексированном Крыму, находящемся под действием европейских санкций, запрещающих компаниям из Евросоюза поставку на полуостров связанных с энергетикой технологий. Об этом сообщили Reuters три источника, близких к проекту.

Они рассказали, что одна из компаний, задействованных в установке и пусконаладке турбин в оккупированном Крыму, – российское ЗАО "Интеравтоматика". По официальным данным, Siemens владеет 45,7-процентным пакетом акций этой компании.

По данным сайта "Интеравтоматики", системы, которые компания предлагает клиентам, "основаны на применении современных высоконадежных микропроцессорных средств контроля и управления, выпускаемых концерном Siemens или по его лицензии".

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На русскоязычном сайте Siemens "Интеравтоматика" характеризуется как партнер по разработке системных решений для немецкой компании.

На вопрос о том, задействована ли "Интеравтоматика" в проекте строительства станций в аннексированном Крыму, представитель Siemens сообщил в письменном комментарии: "Позиция Siemens остается прежней – ни гарантийного обслуживания, ни установки, ни пусконаладки осуществляться не будет".

"Мы расследуем участие "Интеравтоматики" в пусконаладке или в оказании каких-либо других услуг, и если окажется, что участие было, мы примем все необходимые и возможные меры, чтобы остановить эти действия в максимально короткие сроки", - заявили в Siemens.

Компания "Технопромэкспорт", строящая станции в оккупированном Крыму, отказалась от комментариев по этому вопросу. "Интеравтоматика" не предоставила немедленных комментариев.

Ранее о том, что газовые турбины Siemens оказались в Крыму, сообщили три источника, знакомых с проектом.

В компании "Ростех" заявили, что закупали турбины для ТЭС на полуострове не напрямую у немецкой компании Siemens, а на вторичном рынке.