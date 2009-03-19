Швейцария сократила экспорт часов

Резкое падение объемов экспорта знаменитых швейцарских часов зафиксировано в первые два месяца 2009 года, сообщила в четверг национальная федерация часовой индустрии Швейцарии, сообщает РИА Новости.

Согласно приведенным ею данным, в феврале экспорт швейцарских часов сократился на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До этого январские поставки за рубеж также сократились на 22% по сравнению с январем 2008 года.

Эксперты объясняют эту тенденцию глобальным финансово-экономическим кризисом, одним из проявлений которого стало снижение покупательной способности населения многих стран. По мнению аналитиков, падение потребительского спроса на продукцию швейцарских часовщиков может продолжиться в ближайшие месяцы.

Часы наряду с шоколадом считаются одним из главных продуктов швейцарского экспорта. В 2008 году швейцарские часовщики получили от поставок за рубеж своей продукции рекордный доход - 17 миллиардов швейцарских франков, хотя к концу года уже начала ощущаться тенденция к снижению объемов экспорта.