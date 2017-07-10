У Порошенко заявили, что президент ветирует закон об уменьшении дефицита металлолома

Президент Украины Петр Порошенко ветирует законопроект об уменьшении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

"Президентом Украины будет предложена парламенту невозможность принять в том виде, в котором был проголосован в зале законопроект №6382 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке", - сообщила Луценко.

Она также добавила, что это связано с международными обязательствами Украины как члена ВТО.

Она отметила, что президент просит парламент поддержать его поправку, которая касается календарных сроков.

Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года Рада приняла с поправками президента закон, предусматривающий повышение сроком на один год экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов до 30 евро за 1 тонну, а также отмену обязательной государственной регистрации контрактов на экспорт металлолома.

Украинские металлургические компании неоднократно выступали с требованиями ограничить экспорт металлолома, поскольку, по их мнению, у меткомбинатов наблюдается дефицит лома, а его вывоз из страны негативно сказывается на металлургической отрасли.

8 июня ВР приняла закон, который предусматривает продление срока действия экспортной пошлины на два года.