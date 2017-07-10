ВТО проводит заседание по иску Украины против России о запрете импорта вагонов

Всемирная торговая организация сегодня проводит заседание группы экспертов по иску Украины против России о запрете РФ импорта украинских вагонов и железнодорожного оборудования, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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"Противодействуем торговой агрессии РФ в ВТО. Торговый представитель Наталья Микольская с командой принимает участие в заседании группы экспертов в отношении запрета РФ импорта вагонов", - говорится в сообщении.

Позднее в Минэкономразвития сообщили, что следующими шагами в рамках рассмотрения иска будут обработка результатов вышеупомянутого заседания и проработка дополнительных вопросов группы экспертов, подготовка ко второй встрече сторон спора (запланирована на ноябрь текущего года). Финальный отчет группы экспертов по иску ожидается в апреле 2018 года.

"В период с 2012 по 2016 год экспорт железнодорожной продукции в РФ сократился на 96% - с 2,6 миллиарда долларов до 95 миллионов долларов. Применяя эти меры, РФ нарушает обязательства в рамках ВТО, в частности положения Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и соглашения по техническим барьерам в торговле", - отметила Микольская.

Как сообщал УНИАН, с 2014 года Россия начала массово приостанавливать выдачу сертификатов соответствия украинским производителям железнодорожного оборудования, отказываясь при этом признавать сертификаты, уже выданные органами Республики Беларусь и Казахстана.

В октябре 2015 года Украина подала запрос на консультацию и жалобу на действия России. В декабре 2015 года Украина и Россия провели консультации по вопросам возобновления железнодорожного импорта, однако стороны так и не достигли согласия.

К спору в ВТО между Украиной и Россией присоединились представители Японии, США, ЕС, Китая, Индонезии и Сингапура.