Руководство ХМЗ подтверждает информацию о сокращениях

Руководство Херсонского машиностроительного завода подтверждает информацию о рассылке 200 уведомлений о сокращениях работников предприятия, но обещает вернуть их всех на производство сразу же принятия обещанных правительством программ.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор ХМЗ Сергей ГРИСЮК, уже с 23 марта предприятие возобновит выпуск сельхозтехники. Но уровень загрузки позволяет обеспечить работой только 360 сотрудников ХМЗ из 1050. Планируется плановая загрузка – до 5 млн. грн товарной продукции в месяц с наростанием показателей до конца года.

По информации С.ГРИСЮКА приказ о сокращении будет аннулирован и люди вернуться на предприятие сразу же после утверждения и принятие правительством программ о поддержке отрасли сельхозмашиностроения, анонсированные Кабминов во время заседания по вопросу ХМЗ.

Как сообщил С.ГРИСЮК сейчас администрация проводит реструктуризацию мощностей предприятия под имеющуюся загрузку и с перспективами сокращений персонала будет определяться в ходе процесса реструктуризации.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня представитель профкома «Петровец» Леонид НЕМЧЕНОК сообщил о массовой рассылке работникам ХМЗ уведомлений о сокращении. С точки зрения профсоюза такие действия администрации завода противоречит коллективному договору, который существует между собственником предприятия и трудовым коллективом.

С начала февраля работники Херсонского машзавода проводили акции протеста, требуя выплаты 5,5 млн. грн. долгов по зарплате. 3 февраля они захватили административное здание завода, а 2 марта – одно из помещений Херсонской областной госадминистрации.