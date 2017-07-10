В Siemens заявили о недобросовестном покупателе из РФ: турбины поставили в Крым против воли компании

Немецкий концерн Siemens утверждает, что по меньшей мере две газотурбинные установки, которые он поставил для проекта в России, были доставлены на территорию оккупированного Крыма против его воли.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, сообщает Reuters.

"В течение нескольких месяцев мы неоднократно получали заверения от покупателя, поставок в Крым не будет. Siemens намерен инициировать уголовное расследование в отношении лиц, причастных к событию", - говорится в сообщении компании.

Речь идет о российской компании "Технопромэкспорт", которой продали турбины. Также у Siemens отметили, что будут добиваться отмены поставок с территории оккупированного Крыма.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой сразу на три осведомленных источника сообщало, что Россия завезла две турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens, в оккупированный Крым. Поставки были осуществлены в обход санкций.

Компания Siemens заявила, что ее турбины не могли попасть в Крым. В свою очередь, российская госкомпания Технопромэкспорт, которая строит электростанции в Крыму, заявила, что купила оборудование на вторичном рынке, но отказалась раскрыть производителя.