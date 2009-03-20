ЗАлК отработал 2008г. с убытком почти 23 млн. долл.

ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат» (ОАО «ЗАлК») закончило 2008 г. с убытком 22,6 млн. долл. США.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации со ссылкой на телеграмму председателя Запорожской ОГА Александра СТАРУХА, направленную премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО в связи со сложившейся на ОАО «ЗАлК» ситуацией.

«С декабря 2008 года предприятие не рассчитывается за сырье и материалы, имеет долги за электроэнергию и природный газ. На сегодняшний день полностью остановлено производство кремния, глинозема и закрыты все социальные программы. Убытки в 2008 г. от деятельности ОАО «ЗАлК» достигли 22,6 млн. долл. США, а за январь 2009 г. – 5 млн. долл. США», - говорится в телеграмме.

Отмечается также, что А.СТАРУХ призывает правительство ускорить решение вопроса о предоставлении для ОАО «ЗАлК» дифференцированного тарифа на электроэнергию».

Как сообщал УНИАН, ОАО “Запорожский алюминиевый комбинат” (ОАО «ЗАлК», Запорожье) до 30 апреля намерено на 75% сократить электролизное производство.

Справка УНИАН. «ЗАлК» - единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн первичного алюминия в год.

В 2004 году собственником комбината стала российская группа СУАЛ, входящая в десятку крупнейших алюминиевых компаний мира.

В 2007 году «ЗАлК» перешел под контроль объединенной компании «Российский алюминий» (ОК «РусАл»), созданной в марте 2007 года путем слияния «РусАла», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore.

С 2005 г. руководство предприятия периодически заявляло о возможности остановки комбината, ввиду нерентабельности производства при существующих тарифах на электроэнергию. Компания СУАЛ, а затем ОК «РусАл» обращались к властям Украины с просьбой вновь ввести для комбината дифференцированный тариф на электроэнергию, который существовал до его отмены в 2005 году, но безрезультатно.

В январе 2008 г. генеральный директор ОАО «ЗАлК» Александр КОТЮК заявил, что Запорожский алюминиевый комбинат в результате повышения тарифа на электроэнергию до отметки 6 центов за 1кВТ/час стал «планово убыточным».

В июне 2008 года, в соответствии с поручением Премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, была создана рабочая группа для изучения проблемных вопросов потребления электроэнергии ЗАлКом. Рабочая группа подтвердила целесообразность введения для ЗАЛКа дифференцированного тарифа на электроэнергию согласно общепринятым мировым практикам. По итогам работы был подготовлен проект Распоряжения КМУ о восстановлении действия Постановления Кабинета министров Украины о введении дифференцированного тарифа для алюминиевого и титанового производства. Однако этот проект не был согласован НКРЭ.

3 ноября 2008 г. Объединенная компания РУСАЛ - владелец контрольного пакета акций Запорожского алюминиевого комбината (ОАО «ЗАлК») - приступила к консервации электролизного и глиноземного производств предприятия.