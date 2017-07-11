Siemens подал судебный иск о возврате турбин из Крыма

16:02, 11 июля 2017
Промышленность
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Немецкий концерн Siemens подал иск против представителей компании "Технопромэкспорт" из-за поставки в аннексированный Крым газотурбинных установок.

Иллюстрация / REUTERS

Немецкий концерн Siemens подал в Арбитражный суд Москвы иск против компании "Технопромэкспорт" (структура "Ростеха") и петербургского совместного приятия "Сименс технологии газовых турбин", пишет Медуза.

В картотеке дел не сообщается, в связи с чем подан иск, но в пресс-службе Siemens сказали, что они требуют «предотвратить дальнейшие поставки в Крым и возврата ранее поставленного оборудования в изначальное место предназначения — Тамань».

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"Иск подан. Как мы ранее сообщали в заявлении, он направлен против тех, кто несет ответственность за это. А именно против менеджмента ТПЭ. Иск подан в Москве", - сказал ТАСС представитель пресс-службы немецкого концерна Вольфрам Трост.

Ранее агентство Reuters со ссылкой сразу на три осведомленных источника сообщало, что Россия завезла две турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens, в оккупированный Крым. Поставки были осуществлены в обход санкций. 

Компания Siemens заявила, что ее турбины не могли попасть в Крым. В свою очередь, российская госкомпания "Технопромэкспорт", которая строит электростанции в Крыму, заявила, что купила оборудование на вторичном рынке, но отказалась раскрыть производителя.

Позже в компании Siemens пообещали провести тщательное расследование факта возможной поставки произведенных им турбин в Крым, на который распространяются санкции Евросоюза, запрещающие поставку на полуостров энергетических технологий для европейских компаний.

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Теги: #турбины Siemens#поставки турбин в Крым