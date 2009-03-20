Тимошенко: нужно увеличить госзаказы для авиапрома

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в стране должен быть увеличен государственный заказ на производство продукции авиапромышленного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании, посвященном решению проблем отрасли.

«Мы должны заказать для страны - для Министерства обороны, для Министерства по чрезвычайным ситуациям, если нужно, то для Министерства внутренних дел, если нужно, то для других направлений жизнедеятельности страны, заказать самолеты и использовать их. Очень странная ситуация, когда мы сами как государство не покупаем свои самолеты, то почему тогда другие страны должны покупать? Задают вопросы – вы купите вначале себе, а мы посмотрим, как вы это сделаете, и после этого купим и для своих стран», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что в этом году должен быть сформирован полноценный госзаказ на покупку продукции авиапромышленной отрасли. Кроме того, премьер отметила, что необходимо продолжать и углублять сотрудничество в направлении авиастроения с Китаем и Японией, а также осваивать новые рынки сбыта отечественной продукции авиапрома.

В этом контексте Ю.ТИМОШЕНКО отметила недостаточную активность работы торговых миссий при посольствах Украины в зарубежных странах.