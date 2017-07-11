Государственный "Аграрный фонд" помог химзаводам Фирташа возобновить работу

Государственное предприятие по форвардным закупкам «Аграрный фонд» сделало заказ на 1 млрд грн на поставку удобрений в компании Ostchem украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

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Как сообщила пресс-служба Аграрного фонда, в результате этого три химических завода – черкасский «Азот», «Ривнеазот» и «Северодонецкое объединение «Азот», подконтрольные компании Ostchem, возобновили свою работу.

«Средства для формирования закупочных партий удобрений и запуска заводов в целом составили около 1 млрд грн, из которых 750 млн грн были высвобождены из резервов ПАО «Аграрный фонд», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 16 июня возобновил работу завод «Азот» (Черкассы), 5 июля - «Ривнеазот», а 7 июля - «Северодонецкое объединение «Азот».

Согласно сообщению, работа на предприятиях Ostсhem была остановлена из-за нехватки оборотных средств и конкуренции со стороны российских производителей. А поскольку химические предприятия группы Ostсhem выпускают около 80% минеральных удобрений на украинском рынке, вся химическая отрасль Украины была деактивирована на четыре месяца.

По данным Аграрного фонда, по состоянию на сегодня аграрии заключили с заводами Ostсhem договоры на поставку уже около 200 тыс. тонн удобрений.

Пресс-служба добавила, что Аграрный фонд изначально планировал направить 1 млрд грн на расширение форвардной программы, однако руководство предприятия решило, что стабилизация ситуации на рынке минеральных удобрений является более важной задачей.

«Эти средства были временно высвобождены в рамках привлеченной нами кредитной линии от «Укргазбанка». Сначала деньги планировалось направить на расширение нашей форвардной программы, но мы исходили из того, что стабилизация ситуации на рынке минудобрений и предотвращение паники у аграриев - общегосударственные приоритеты. Поэтому было принято решение о предоставлении этого транша», - цитирует пресс-служба председателя правления Аграрного фонда Андрея Радченко.

Как сообщал УНИАН, 7 марта государственная компания-оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» из-за долгов и отсутствия подтвержденных объемов купленного газа начала ограничивать поставки газа на химические заводы «Ривнеазот», «Черкассыазот» и «Северодонецказот», которые входят в структуру холдинга Ostchem.

Ostchem – группа компаний, которые работают в сфере химической промышленности и производят аммиак, карбамид, нитраты и другую продукцию. Группа входит в первую десятку мировых производителей азотных удобрений. В структуры холдинга входят «Концерн Стирол», черкасский «Азот», «Ривнеазот», «Северодонецкое объединение «Азот» и завод в Эстонии – «Нитроферт». Основным акционером группы является бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Холдинг Ostchem является подразделением международной группы компаний Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа. Структуры Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий.