ВР разберется с банкротством «Херсонских комбайнов»

УНИАН. Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования обстоятельств о нарушении требований законодательства Украины при отчуждении пакетов акций, находящихся в государственной собственности, акционерных обществ в отрасли сельскохозяйственного машиностроения в связи с деятельностью ОАО «Лизинговая компания «Украгромашинвест», а также выяснение обстоятельств доведения до банкротства ОАО «Херсонские комбайны».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 357 народных депутатов из 439, зарегистрированных в сессионном зале.

Председателем ВСК избран член фракции БЮТ Юрий ОДАРЧЕНКО а его заместителем - член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Александр БОНДАРЬ.

Срок деятельности комиссии будет составлять один год. Отчет Временной следственной комиссии о выполненной работе должен быть заслушан не позже шестимесячного срока.