Иск против России о запрете импорта вагонов: Украина ожидает решения ВТО в следующем году

Министерство экономического развития и торговли ожидает финального решения Всемирной торговой организации по иску Украины против России о запрете РФ импорта украинских вагонов и железнодорожного оборудования в апреле 2018 года.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам прошедшего 10-11 июля первого заседания группы экспертов ВТО по указанному иску.

Согласно сообщению, украинская и российская делегация, а также третьи стороны в ходе заседания произнесли свои устные заявления и предоставили ответы группе экспертов на дополнительные вопросы к их позициям.

В первый день рассмотрения дела позиция Украины заключалась в доведении, в частности, необоснованного ограничения импорта железнодорожного оборудования, которое нарушает положения Генерального соглашения по тарифам и торговле, ложных и безосновательных утверждений РФ о некачественности и несоответствии стандартам безопасности вагонов украинских производителей.

Во второй день заседания группа экспертов заслушала ответы на дополнительные вопросы относительно обстоятельств, обоснований и доказательств сторон.

«Следующими шагами будет обработка результатов вышеупомянутого заседания и дополнительных вопросов группы экспертов, подготовка ко второй встрече сторон спора (запланировано на ноябрь текущего года). Финальный отчет группы экспертов по этому делу (решение по существу дела) ожидается в апреле 2018 года», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 2014 года Россия начала массово приостанавливать выдачу сертификатов соответствия украинским производителям железнодорожного оборудования, отказываясь при этом признавать сертификаты, уже выданные органами Республики Беларусь и Казахстана.

В октябре 2015 года Украина подала запрос на консультацию и жалобу на действия России. В декабре 2015 года Украина и Россия провели консультации по вопросам возобновления железнодорожного импорта, однако стороны так и не достигли согласия.

К спору в ВТО между Украиной и Россией присоединились представители Японии, США, ЕС, Китая, Индонезии и Сингапура.