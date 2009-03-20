Спад промпроизводства по итогам года составит 18%

Спад промышленного производства в Украине по итогам 2009 года ожидается на уровне 18%.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Ильдар ГАЗИЗУЛЛИН.

Он отметил, что по итогам первых двух месяцев 2009 года какого-либо существенного изменения динамики промышленного производства не произошло, то есть сохранилась тенденция к падению показателя.

«Очевидно, что падение, которое началось в декабре-январе, оно продолжается. Мы не видим никакого ни улучшения, ни ухудшения» - сказал И.ГАЗИЗУЛЛИН.

По его словам, небольшой рост, который наблюдался в металлургии в декабре, в январе–феврале сменился уменьшением объемов экспорта, в связи с чем есть риск, что предприятия «вновь будут работать на склады». Спрос на мировых рынках на продукцию металлургии остается слабым, при этом цены продолжают падать.

И.ГАЗИЗУЛЛИН также отметил, что падение инвестиционного спроса, которое определило негативную динамику в машиностроении, оказалось более значительным, чем ожидалось.

Кроме того, он сообщил, что пищевая промышленность, которая в последние годы показывала хорошую динамику, теперь из-за сокращения внутреннего потребления будет вынуждена сокращать производство.

«По этому пока говорить о каком-то улучшении тенденции (общего показателя промышленного производства - УНИАН) преждевременно. Возможно какое-то улучшение ближе к концу когда, но опять же если оно произойдет, то это будет касаться внешних рынков и спроса на черный металл» - добавил он.

Что касается влияния сокращения импорта на динамику отдельных отраслей, в частности, легкой и пищевой промышленности, то по его словам, такой «эффект импортозамещения» будет присутствовать, однако полученный рост, который, скорее всего, будет незначительным, а также учитывая небольшую долю указанных выше отраслей в структуре промпроизводства, не окажет значительного влияния на общий показатель.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в феврале 2009 года, по сравнению с февралем 2008 года, составил 31,6%, в январе-феврале 2009 года против аналогичного периода 2008 года – спад 32,8%, в феврале 2009 года против января 2009 года зафиксирован рост на уровне 5,4%.