Шторм на валютном рынке на руку украинским экспортерам

В последние дни валютные рынки мира и Украины сильно заштормило. Еще рано делать какие-то окончательные выводы, поскольку ситуация в любой момент может измениться. Однако можно констатировать, что произошедшие на сегодня перемены весьма благоприятны для украинских экспортеров. Сразу три фактора одновременно оказывают сейчас положительное влияние на их самочувствие.

Что курс грядущий нам несет…

Раньше других проявилась обнадеживающая для отечественного экспорта валютно-курсовая тенденция в России. Начиная со второй декады марта, российский рубль стал укрепляться к доллару, тогда как перед тем, наоборот, рубль устанавливал все новые и новые девальвационные рекорды. Курс доллара сначала очень несмело опускался с отметки 36 руб./долл. с лишним, а в последние дни этот процесс ускорился. Стоимость бивалютной корзины на торгах ММВБ в четверг впервые опустилась ниже 39 руб. - за счет резкого падения курса доллара, стоимость которого с поставкой «завтра» рухнула на 3%, до 33,37 руб./долл. Одной из главных причин укрепления российской валюты к доллару является наблюдающееся в последнее время подорожание нефти – главного экспортного товара России.

Соответствующая курсовая динамика наблюдалась и по валютной паре рубль – гривня. Если на 9 марта НБУ фиксировал курс 2,1556 гривень за 10 рублей, то на 20 марта данный показатель составил 2,2766 гривень за 10 рублей. Таким образом, за короткий срок российский рубль укрепился к гривне на 5,6%.

Столь существенное ослабление гривни по отношению к российскому рублю, естественно, очень полезно для украинского экспорта в Россию. Большое значение данное обстоятельство имеет и для всей внешней торговли Украины, поскольку Россия является для нас самым крупным торговым партнером. Так, экспорт товаров из Украины в Россию составил за 2008 год 15 млрд. 739,1 млн. долл., что равняется 23,5% всего товарного экспорта Украины. Для сравнения - на втором месте по величине экспорта поставки украинских товаров в Турцию, составляющие лишь 6,9% всего экспорта. Импорт товаров из России также занимает первое место по объему импорта в Украину. За прошлый год товарный импорт из России составил 19 млрд. 414,2 млн. долл., доля в товарном импорте – 22,7%. На втором месте по размерам стоит импорт из Германии – всего 8,4%.

Довольно много в прошлом году поставляла Украина в Россию товаров по своей главной экспортной статье – металлургии. Российские предприятия охотно покупали в Украине ранее, например, трубы (Газпром), арматуру для строительства, другие виды черного металла и изделий из него. Также большим спросом в России пользовалась до сих пор продукция машиностроительной отрасли Украины. Естественно, покупали россияне и украинские продукты питания.

Украина же импортирует из России, в первую очередь, энергоресурсы. Около 80% нефти и нефтепродуктов поступают к нам именно из России. За планируемый на 2009 год импорт российского газа Киеву придется заплатить до 10 млрд. долл. Однако и многие виды металлопроката из России украинские предприятия также покупают.

Доллар по значимости не уступает…

Вторым фактором, который на руку украинским экспортерам и огорчителен для импортеров, стало весьма неожиданное для многих ослабление гривни к доллару, наметившееся с минувшей среды. Если до этого усилиями Нацбанка гривня укреплялась к американской валюте как на межбанковском, так и на наличном валютных рынках, то за последние два дня картина резко изменилась. В частности, в четверг котировки на межбанке достигали 8,43/8,48 грн./долл., что примерно на 3-4% выше значений, наблюдавшихся в начале недели.

Причина данных событий понятна экспертам - Нацбанк не полностью удовлетворял потребности межбанковского рынка в свободно конвертируемой валюте. Спрос же на доллары продолжал превышать предложение, что связано с возобновившимся рефинансированием банков, с продолжающимся сокращением гривневых депозитов (многие меняют затем гривню на доллары и евро) и с потребностями импортеров. Кроме того, в последние недели вновь ухудшилась ситуация для отечественных экспортеров, в частности, металлургов – мировые цены на сталь опять устремились вниз, а спрос упал почти до нуля (контрактов на апрель практически нет). Поэтому снизились поступления валюты от экспорта.

Америка и Европа располагают

Наконец, третий фактор, проявившийся также в последние дни, заключается в сильном падении доллара к евровалюте. Заявление Федеральной резервной системы (ФРС) США о начале выкупа гособлигаций на общую сумму до 300 млрд. долл. обвалило доллар по отношению к евро до 1,35 долл. Также ФРС объявила об увеличении объема выкупа ипотечных облигаций и прямого долга ипотечных агентств на сумму до 1,45 трлн долл. Следовательно, печатный станок США выпустил 1,75 трлн. долл. При этом денежная масса (М2) США уже составляет порядка 8,3 трлн долл. В результате в четверг на внешнем валютном рынке доллар продолжал уступать евро и достиг отметки 1,37 долл.

Для украинского экспорта рост евровалюты к американскому доллару также благоприятен. Поскольку даже при неизменном курсе гривня–доллар укрепление евро к доллару означает автоматический рост евро и к гривне. Если же при этом гривня падает к доллару, то эффект усиливается еще больше. Такая тенденция улучшит условия для отечественных поставщиков продукции в страны еврозоны, и, напротив, уменьшит выгоду для импортеров товаров из Европы в Украину. Кстати, ослабление гривни к мировым валютам скомпенсирует негативный эффект от отмены 13% пошлины на импорт, на которой сейчас настаивает правительство под давлением ВТО.

Вот такая парадоксальная ситуация имеет место на сегодня. С одной стороны, падение гривни по отношению к российскому рублю, американскому доллару и евровалюте способствует украинскому экспорту, а значит, отечественному производителю и всей экономике Украины. С другой же стороны, продолжение девальвационных процессов сильно вредит отечественной банковской системе, провоцирует рост инфляции вследствие подорожания импорта и больно бьет по украинцам, набравшим валютных кредитов.

Впрочем, вполне вероятно, что ситуация с курсами гривни к российскому рублю и доллара к евро вскорости претерпит изменения. Дело в том, что Россия, имеющая сейчас очень большие проблемы с экономикой, не заинтересована в ревальвации рубля. К тому же, со второго квартала приток валюты в Россию от экспорта значительно сократится в связи с существенным снижением цен природного газа, поставляемого в Европу (в том числе, в Украину). Так что, вполне вероятно, что валютно-курсовой тренд в России изменится уже в апреле или мае.

Также стоит ожидать перемен и в поведении валютной пары евро–доллар, поскольку ослабление доллара к евровалюте с удовольствием воспринимают американские экспортеры, но от этого понесут убытки производители европейских государств. Напомним, столь же стремительно курс доллара упал относительно евро три месяца назад, когда ФРС приняла решение «обнулить» ключевую ставку. Однако последующие действия ЕЦБ по снижению ставок вернули курс евро к отметке 1,25 долл. Можно предположить, что Европа предпримет ответные действия, к тому же, в отличие от ФРС США, у ЕЦБ еще есть возможность для дальнейшего снижения процентной ставки.

Для Украины же, естественно, будет иметь большое значение, предоставит ли МВФ второй и последующие транши кредита, или программа помощи со стороны этого финансового института прервется. В последнем случае начавшийся два дня назад процесс девальвации гривни лишь продолжится – на радость, опять таки, отечественным экспортерам, но во вред ценовой ситуации в стране и держателям валютных депозитов…

Михаил Маркелов (для УНИАН)