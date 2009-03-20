Нужна поддержка ликвидности реального сектора экономики

Федерация работодателей Украины (ФРУ) призывает поддержать ликвидность предприятий реального сектора экономики и предотвратить их массовое банкротство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Совета ФРУ Юрий БОЙКО сегодня журналистам в Киеве в ходе Всеукраинской конференции ФРУ.

По его словам, такие положения включает Программа общегосударственных антикризисных мер ФРУ, которая была презентована сегодня.

При этом он отметил, что на данный момент в стране нет системной комплексной антикризисной программы. «Власть, в целом, сегодня не имеет единой антикризисной программы. Правительство себе там что-то создало, Президент Украины, Секретариат – себе, Нацбанк имеет свое видение. Они работают в несконсолидированном ключе. И поэтому работодателям и в целом экономике очень сложно ориентироваться в этой ситуации», – сказал он.

Ю.БОЙКО отметил, что в Программе антикризисных мер ФРУ поддержка ликвидности предприятий относится к мерам, которые необходимо реализовать срочно ради выхода страны из системного кризиса.

Способствовать стабилизации ситуации на предприятиях предлагается с помощью возврата к кассовому методу уплаты налогов, сокращения сроков возврата НДС экспортерам-производителям продукции, разблокирования механизма налоговых векселей с ограничением сферы их использования исключительно критическим импортом.

Как отметил Ю.БОЙКО, необходимо отказаться от применения «порога индексации» стоимости основных производственных фондов с целью начисления налоговой амортизации. Кроме того, нужно сосредоточиться на внедрении современных технологий в производство.

Также ФРУ предлагает уменьшить внешнюю задолженность предприятий реального сектора экономики путем проведения аудита внешней задолженности; предоставить возможность предприятиям приобретать иностранную валюту по официальному курсу НБУ с целью выплаты части внешней задолженности; реструктуризировать части внешней задолженности предприятий под гарантии правительства под залог акций.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Всеукраинской конференции ФРУ, которую провел председатель Совета ФРУ Ю.БОЙКО, состоялась презентация Программы общегосударственных антикризисных мер.

Документ разработан ФРУ совместно с Национальным исследовательским центром индустриальных проблем развития НАНУ.

Программа предусматривает систему действий в антикризисной экономической политике, которая состоит из бюджетной, внешнеэкономической, валютной, денежно-кредитной, банковской, налоговой, государственной долговой, социальной политики.

В Программе приведены основные задачи на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный (более 1 года) периоды.

Справка УНИАН. Федерация работодателей Украины зарегистрирована Министерством юстиции 6 ноября 2002 года и внесена в Перечень объединений организаций работодателей под №1.

В состав ФРУ входят 548 организаций работодателей со всех регионов Украины, которые охватывают более 10 млн. наемных работников. Федерация работодателей работает по специальному закону «Об организации работодателей».

Отраслевые объединения Федерации работодателей Украины: Всеукраинское объединение отраслевых организаций химической и нефтехимической промышленности, Украинская организация работодателей легкой промышленности, Всеукраинское отраслевое объединение организаций работодателей бытового обслуживания населения, Ассоциация предприятий производителей и ремонтников сельскохозяйственной техники, Всеукраинское объединение организаций работодателей отрасли охраны здоровья и др.

В декабре 2008 года Федерация работодателей Украины зарегистрирована в официальном реестре лоббистов в Брюсселе.