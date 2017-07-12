США продлили отмену антидемпинговой пошлины для украинских труб

США продлили действие соглашения о ценовых обязательствах в отношении трубной продукции, предусматривающего отмену антидемпинговой пошлины для украинских производителей при экспорте труб.

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Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

«Министерство торговли США приняло решение о продлении действия соглашения о ценовых обязательствах по трубной продукции. Таким образом, украинские производители трубной продукции могут продолжать поставлять свой товар без уплаты антидемпинговой пошлины», - сообщила Микольская.

Как сообщал УНИАН, Министерство торговли США в феврале 2014 года огласило предварительное решение по антидемпинговому расследованию. Согласно постановлению министерства, на импорт труб нефтегазового сортамента из Украины устанавливается предварительная антидемпинговая пошлина в размере 5,31%. В том же году Украина и США подписали соглашение, отменяющее применение пошлины при экспорте продукции отечественных производителей. Срок соглашения истек 10 июля 2017 года.