Эксперт: экономического чуда в Украине ожидать не стоит

Несмотря на достигнутый в феврале рост промышленного производства на 5,4%, экономического чуда в стране в ближайшие месяцы ожидать не стоит. Так прокомментировал УНИАН текущее состояние украинской экономики генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

Более того, по его мнению, сокращение промышленного производства почти на треть с начала года к аналогичной базе 2008 года, продолжающаяся рецессия в строительстве (спад за январь-февраль на 57%) и ухудшающаяся динамика в розничном товарообороте во многом предопределяют падение украинского ВВП в первом квартале на уровне 20%.

Причем, по словам О.МОРКВЫ, в перспективе ближайших месяцев маловероятно, что в условиях мирового экономического кризиса и достаточно сложного политического и финансово-экономического положения в стране как внешний, так и внутренний потребительский спрос заметно активизируется, кардинальным образом изменив ситуацию в реальном секторе отечественной экономики.

"Полученные удручающие результаты с 30-процентным спадом в производстве в годовом исчислении и весьма слабыми перспективами для роста в течение ближайших трех-шести месяцев объективным образом сигнализируют, что государственный бюджет необходимо пересматривать в сторону его сокращения как минимум на 15-20 млрд. грн., чтобы не перегружать реальный сектор экономики неподъемным налоговым прессингом", – отметил он.