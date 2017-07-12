Винницкая область привлекает новые инвестиции

12 июля в Государственном концерне «Укроборонпром», г. Киев, состоялось торжественное подписание «Соглашения о начале производства» между ГП «Электрические системы» и компанией Delphi, в лице и.о. директора ГП «Электрические системы» Александра Тищенко и исполнительного директора компании Delphi Луиса Фигуэиредо в присутствии представителей Посольства США в Украине и Министерства торговли США.

Результатом подписания Соглашения станет налаживание производства жгутов, кабелей и шнуров для автомобильного концерна Mersedes-Benz на базе одного из корпусов винницкого «45-го экспериментального завода».

Участие в мероприятии приняли председатель Винницкой областной государственной администрации Валерий Коровий и директор Департамента международного сотрудничества и регионального развития облгосадминистрации Володмимир Мережко.

Генеральный директор ДК «Укроборонпром» Роман Романов и исполнительный директор компании Delphi Луис Фигуэиредо поблагодарили Валерия Коровия за всестороннюю поддержку и содействие в реализации проекта.

В свою очередь, глава Винницкой области заверил, что областная государственная администрация всегда открыта к сотрудничеству: «Мы чрезвычайно заинтересованы в успешной реализации данного проекта, так как он будет иметь значительный экономический эффект, позволит увеличить количество рабочих мест и укрепит имидж Винницкой области как надежного партнера».

Созданная в начале ХХ века, компания Delphi Automotive Systems до 1999 года являлась подразделением концерна General Motors.

Сегодня Delphi является крупнейшим мировым производителем мобильной электроники, компонентов транспортных средств и информационных технологий. Ассортимент компании включает около 14 тысяч наименований автозапчастей - сцепления, подшипники колес, колесные приводы, тормозные системы, детали системы отопления и кондиционирования, рулевого управления и подвески, аккумуляторные батареи, масла, фильтры и амортизаторы.

На новом предприятии, запуск которого планируется уже 10 сентября этого года будет создано 700 рабочих мест, а к концу 2018 года их количество увеличится до 2,5 тысяч.

Для квалифицированных работников минимальная заработная плата ожидается на уровне 7 100 гривен, низкооплачиваемая – около 5 600 гривен.

Для нового производства «45 экспериментальный завод» передаст производственный цех площадью 15 тысяч кв. метров, где в кратчайшие сроки инвестору предстоит провести масштабную реконструкцию и оборудовать рабочие места.

На это время будущих работников из Винницы направят на стажировку к г. Ивано-Франковск, где компания Delphi уже владеет подобным предприятием, которое в течение 7 лет производит жгуты, кабели и шнуры для автомобилей.

По завершении протокольных мероприятий состоялась пресс-конференция.