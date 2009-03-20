ВВП Украины в 2009 году упадет на 9,9%

Падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2009 году составит около 9,9%, промышленного производства – 15,4%, а реальных располагаемых доходов населения – 40%.

Такой прогноз содержится в аналитической записке инвестиционной компании Phoenix Capital, переданной УНИАН.

«Несмотря на ухудшение общеэкономической ситуации с начала года, мы сохраняем неизменным наш прогноз макропоказателей, опубликованный в декабре 2008 года. Основные проблемы отечественной экономики, такие как отток капитала из страны, трудности с наполнением государственного бюджета, ухудшение качества кредитных портфелей банков и т.д., были спрогнозированы нами еще осенью прошлого года и заложены в нашу макроэкономическую модель. Поэтому достаточных оснований для пересмотра макропрогноза пока нет», – сказал аналитик Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

Как отмечается в записке Phoenix Capital, «нынешние тенденции развития украинской экономики подтверждают декабрьские выводы компании. В частности, за первые два месяца падение промпроизводства составило 32,8% (год к году), реальная заработная плата в январе упала на 11,8% (январь к январю), доля проблемных кредитов крупнейших украинских банков к середине марта составила 10-15%. Для отдельных банков, таких как банк «Надра», соответствующий показатель превышает 22%, что отвечает прогнозам экспертов инвесткомпании».

По словам аналитиков, «косвенным подтверждением обоснованности выводов Phoenix Capital также служит пересмотр ведущими отечественными и зарубежными специалистами макропрогнозов Украины в сторону понижения. Так, Международный валютный фонд в декабре 2008 прогнозировал 3% падения украинской экономики на 2009 год, на данный момент специалисты МВФ понизили оценку до 6% и планируют пересмотреть этот показатель в ближайшее время».

Справка УНИАН. Прогноз Phoenix Capital основан на моделировании развития отдельных отраслей экономики в условиях падения внешнего спроса на продукцию и дефицита кредитных средств. В своем анализе эксперты также учитывали распространение кризисных явлений из промышленности и финансового сектора на другие отрасли отечественной экономики, так называемый «эффект домино».

Созданная инвесткомпанией Phoenix Capital модель частичного равновесия представляет собой ежемесячный прогноз производства в каждой из базовых отраслей украинской экономики. При прогнозировании каждого следующего месяца для каждой отрасли учитывается ситуация в предыдущем месяце в связанных отраслях, а также изменение как государственного, так и частного потребления.