Германия усматривает ответственность Siemens в ситуации с поставкой турбин в Крым

20:36, 12 июля 2017
Промышленность
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Правительство следит за развитием событий вокруг поставки турбин в аннексированный Крым "с большим вниманием".

Иллюстрация / REUTERS

В ситуации, возникшей вокруг двух газовых турбин производства немецкого концерна Siemens, которые попали в аннексированный Россией Крым, немецкое правительство усматривает ответственность самого концерна, передает Deutsche Welle.

"Проверять, подпадают ли действия предприятия под санкционный режим" - задача каждой компании. Правительство следит за развитием событий вокруг доставки турбин "с большим вниманием", заявил в среду, 12 июля, представитель правительства Штеффен Зайберт.

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В то же время Зайберт добавил, что дискуссия относительно возможных последствий для компании продолжается.

Напомним, немецкий концерн в понедельник, 10 июля, подтвердил, что две газовые турбины вопреки воле концерна был доставлен в Крыму. Этот случай в компании назвали "четким нарушением контракта о доставке".

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Теги: #турбины Siemens#поставка турбин Siemens в Крым