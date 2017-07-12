Метпредприятия Украины в июне сократили потребление газа на 7%

Металлургические предприятия Украины в июне сократили потребление природного газа на 7% по сравнению с маем 2017 года - до 125 миллионов кубометров. Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов "Укрметаллургпром".

Читайте такжеЗависимость украинской промышленности от импортных комплектующих должна быть снижена - Гройсман

Среднесуточное потребление природного газа в июне составило 4,2 миллиона кубометров. За прошлый год среднесуточное потребление составило 4,8 миллиона кубометров против 5,5 миллиона кубометров за 2015 год.

Всего за 6 месяцев металлурги потребили 880 миллионов кубометров природного газа, что составило 102% к объёму потребления в аналогичном периоде 2016 года.

По данным "Укрметаллургпрома", потребление электроэнергии в январе-июне составило 5,7 миллиарда кВт/ч - на 11% меньше 6 месяцев 2016 года.

Как сообщал УНИАН, металлургические предприятия Украины в 2016 году сократили потребление природного газа на 14% по сравнению с 2015 годом - до 1,74 миллиарда кубометров, потребление электроэнергии увеличилось на 4% - до 12,9 миллиарда кВт/ч.