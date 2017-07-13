В оккупированный Крым прибыли еще две санкционные газовые турбины - Reuters (фото, видео)
В порт крымской Феодосии прибыли еще две газовые турбины. Информации о том, имеет ли оборудование отношение к компании Siemens, нет.
Еще две газовые турбины были доставлены в аннексированный Крым.
Об этом сообщают репортеры агентства Reuters, которые увидели привезенное оборудование в порту Феодосии.
Читайте такжеВ России заявили, что "в любом случае" запустят турбины Siemens в оккупированном Крыму
Агентство уточняет, что не имеет независимого подтверждения, что прибывшие турбины являются оборудованием Siemens. Журналисты описали их как четыре цилиндрических предмета длиной в несколько метров. Турбины были упакованы в брезент.
Их размеры и форма якобы соответствуют газотурбинным системам компании Siemens.
5 июля агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что две турбины производства Siemens прибыли в порт оккупированного Севастополя. Они якобы предназначены для использования на будущей электростанции в этом городе.
Отмечалось, что турбины прибыли с полуострова Тамань. Там компания "Технопромэкспорт" строит электростанцию, где, согласно контракту, должны использоваться турбины Siemens. По данным Reuters, эта же компания связана с проектом электростанции в Севастополе и немецкое оборудование изначально планировали использовать в аннексированном Крыму.