В оккупированный Крым прибыли еще две санкционные газовые турбины - Reuters (фото, видео)

Еще две газовые турбины были доставлены в аннексированный Крым.

Об этом сообщают репортеры агентства Reuters, которые увидели привезенное оборудование в порту Феодосии.

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Агентство уточняет, что не имеет независимого подтверждения, что прибывшие турбины являются оборудованием Siemens. Журналисты описали их как четыре цилиндрических предмета длиной в несколько метров. Турбины были упакованы в брезент.

Их размеры и форма якобы соответствуют газотурбинным системам компании Siemens.

5 июля агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что две турбины производства Siemens прибыли в порт оккупированного Севастополя. Они якобы предназначены для использования на будущей электростанции в этом городе.

Отмечалось, что турбины прибыли с полуострова Тамань. Там компания "Технопромэкспорт" строит электростанцию, где, согласно контракту, должны использоваться турбины Siemens. По данным Reuters, эта же компания связана с проектом электростанции в Севастополе и немецкое оборудование изначально планировали использовать в аннексированном Крыму.