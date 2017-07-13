Рада продлила повышенную экспортную пошлину на металлолом

Верховная Рада поддержала предложение президента Украины к правительственному законопроекту и продлила на год действие повышенной экспортной пошлины на лом черного металла, вместо двух лет, как это предлагалось правительством.

Читайте такжеВ Кабмине поддержали продление действие экспортной пошлины на металлолом

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №6382 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" проголосовали 247 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года Рада приняла с поправками президента закон, предусматривающий повышение сроком на один год экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов до 30 евро за 1 тонну, а также отмену обязательной государственной регистрации контрактов на экспорт металлолома.

Украинские металлургические компании неоднократно выступали с требованиями ограничить экспорт металлолома, поскольку, по их мнению, у меткомбинатов наблюдается дефицит лома, а его вывоз из страны негативно сказывается на металлургической отрасли.

8 июня Рада приняла закон, который предусматривает продление срока действия экспортной пошлины на два года.