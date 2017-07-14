ФСБ задержала за разглашение гостайны директора предприятия, поставившего турбины Siemens в Крым

Генерального директора российского предприятия "Силовые машины" Романа Филиппова задержали в Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.

Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на неназванные источники.

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Отмечается, что поводом "для интереса правоохранительных органов к топ-менеджеру" стало подозрение в разглашении гостайны.

В управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области заявили, что 13 июля комментариев по данному вопросу не будет. Пресс-служба "Силовых машин" не ответила на запрос издания.

Информация о задержании Филиппова поступила на фоне скандала вокруг поставки турбин марки Siemens в оккупированный РФ Крым.

Турбины SGT5-2000E производятся петербургской компанией "Сименс Технологии Газовых Турбин" (СТГТ) – совместном предприятием Siemens и ОАО "Силовые машины".