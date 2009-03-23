Рабочие ХМЗ заблокировали проходные предприятия

Рабочие ООО «Херсонский машиностроительный завод» сегодня в 7.00 заблокировали центральную проходную и ворота предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции участвуют около 600 человек.

Как сообщил УНИАН глава независимого профсоюза ХМЗ «Петровец» Леонид НЕМЧОНОК, рабочие требуют подписать с участием трудового коллектива уточненный меморандум о возобновлении производственной деятельности ХМЗ, а также настаивают на встрече с главой Херсонской облгосадминистрации Борисом СИЛЕНКОВЫМ и директором завода Сергеем ГРИСЮКОМ. В меморандум рабочие намерены включить пункт об ответственности владельцев завода за выполнение взятых на себя обязательств.

Как сообщал УНИАН, 20 марта Б.СИЛЕНКОВ и С.ГРИСЮК подписали меморандум об утверждении бизнес-плана возобновления производственной деятельности предприятия и социальной защиты его работников.

Согласно меморандуму, возобновить производство на ХМЗ планируется в апреле, и довести его до докризисного уровня к концу текущего года. В 2009 году, в частности, предприятие планирует выпустить продукцию на сумму 169,553 млн. грн., в том числе 215 комбайнов «Славутич» на сумму 156,950 млн. грн.

Также администрация ХМЗ планирует привлечь к работе необходимое количество сотрудников и обеспечить рабочие места на уровне 2008 г.

С начала февраля работники ХМЗ проводят акции протеста, требуя выплаты 5,5 млн. грн. долгов по зарплате. 3 февраля они захватывали административное здание завода, а 2 марта – одно из помещений ОГА.

Справка УНИАН. ООО «Херсонский машиностроительный завод» был создан на базе производственных мощностей ОАО «Херсонские комбайны» в 2006 году. Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. ХМЗ входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».