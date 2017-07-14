Siemens думает об уходе из России после скандала с поставками турбин в Крым - СМИ

После того, как в оккупированном Крыму вопреки воле концерна Siemens оказались две произведенные им турбины, руководство предприятия обдумывает возможность отказа от своих активов в России.

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Об этом сообщил немецкий деловой еженедельник Wirtschaftswoche со ссылкой на источники в Siemens, передает «Немецкая волна».

Так глава концерна Джо Кэзер, судя по всему, рассматривает не только возможность выхода из Siemens Gas Turbines Technologies - совместного предприятия с российскими "Силовыми машинами", которое осуществило сборку турбин, но и разрыва с российской компанией "Интеравтоматика". "Рабочая группа сейчас пересматривает все", - отметили собеседники Wirtschaftswoche.

Ранее СМИ сообщали, что "Интеравтоматика" переоборудовала турбины Siemens так, что их уже невозможно идентифицировать как произведенные немецким концерном. В Siemens, однако, оспаривают это.

Санкции, введенные Евросоюзом против России в 2014 году из-за аннексии Крыма, запрещают европейским компаниям вести бизнес с этим регионом.

Напомним, агентство Рейтер со ссылкой на источники ранее сообщило, что, несмотря на санкции Евросоюза, Россия поставила в Крым турбины Siemens для электростанций, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что турбины для Крыма сделаны в России из отечественных компонентов. Строящая ТЭС в Крыму "дочка" "Ростеха" — "Технопромэкспорт" сообщила, что купила четыре комплекта турбин для Крыма на вторичном рынке.

Однако позже Siemens заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромэкспорту" для ТЭС в Тамани, были перемещены в Крым. Siemens инициирует уголовное расследование и подал иски о возвращении турбин в Тамань и прекращении доппоставок в Крым.