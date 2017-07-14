На Львовском бронетанковом заводе построят 20 новых "Дозоров"

16:42, 14 июля 2017
Промышленность
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Завод получит деньги на танки, пожарные машины, бронемашины "Дозоры".

Львовский бронетанковый завод должен получить около миллиарда гривен / twitter.com/STsegolko

На Львовском бронетанковом заводе будет построено 20 бронемашин "Дозор". Об этом в своем Twitter написал пресс-секретарь президента Вячеслав Цеголко.

На эти цели, согласно сообщению самого президента Петра Порошенко в Twitter должно быть выделено почти миллиард гривен.

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"920 млн. гривень должен получить Львовский бронетанковый завод. Деньги будут направлены на танки, пожарные машины, бронемашины "Дозоры", - написал глава государства.

Как сообщал УНИАН ранее, в настоящее время Петр Порошенко находится с рабочим визитом во Львовской области.

Сегодня он также побывал в Тернопольской области.

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Теги: #бронемашины Дозор#Львовский бронетанковый завод