На Львовском бронетанковом заводе построят 20 новых "Дозоров"

На Львовском бронетанковом заводе будет построено 20 бронемашин "Дозор". Об этом в своем Twitter написал пресс-секретарь президента Вячеслав Цеголко.

На Львовском бронетанковом будет построено 20 новых дозоров. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) July 14, 2017

На эти цели, согласно сообщению самого президента Петра Порошенко в Twitter должно быть выделено почти миллиард гривен.

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"920 млн. гривень должен получить Львовский бронетанковый завод. Деньги будут направлены на танки, пожарные машины, бронемашины "Дозоры", - написал глава государства.

920 млн. гривен должен получить Львовский бронетанковый завод. Деньги будут направлены на танки, пожарные машины, бронемашины "Дозоры" — Петр Порошенко (@poroshenko) July 14, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, в настоящее время Петр Порошенко находится с рабочим визитом во Львовской области.

Сегодня он также побывал в Тернопольской области.