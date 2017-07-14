Порошенко: в этом году ВСУ получат 72 модернизированных танка Т-72
17:12, 14 июля 2017Промышленность
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Порошенко поручил в этом году поставить ВСУ модернизированные танки.
ВСУ получат модернизированные танки \ twitter.com/STsegolko
Президент Петр Порошенко заявляет, что в этом году Вооруженным силам Украины (ВСУ) должны быть поставлены 72 модернизированных танка Т-72.
Читайте такжеВСУ, Нацгвардия и ГПС будут усилены техникой от харьковского оборонпрома - Аваков Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время выступления на Львовском бронетанковом заводе.
«По моему поручению 72 модернизированных танка Т-72 в этом году должны поступить в ряды Вооруженных сил», - заявил он.
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