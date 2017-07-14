Апелляционный суд не разрешил взыскать с "Укргазвыдобування" 231 миллион гривень

Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил постановление Хозяйственного суда Киева о взыскании с крупнейшей в Украине государственной газодобывающей компании «Укргазвыдобування» 231,6 млн грн в пользу компании «Арабский энергетический альянс», сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

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«Апелляционным судом отменено незаконное постановление Хозяйственного суда города Киева, чем предупреждено безосновательное взыскание средств с «Укргазвыдобування», которое имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства по обеспечению функционирования рынка природного газа для нужд населения», - сказано в сообщении.

Сообщается, что Киевский апелляционный суд рассмотрел дело по апелляционной жалобе «Укргазвыдобування» на решение Хозяйственного суда города Киева об изменении способа и порядка исполнения решения этого суда об обязательстве передать имущество.

«Указанным постановлением суд первой инстанции, вопреки требованиям ст. 121 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, безосновательно изменил способ и порядок исполнения решения суда об обязательстве передать имущество по договору о совместной деятельности, на которое определением суда в уголовном производстве наложен арест на уплату его стоимости. В результате с «Укргазвыдобування» в пользу общества с ограниченной ответственностью судом было незаконно взыскано 231,6 млн грн», - отметили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2017 года в «Укргазвыдобування» заявили о попытке завладеть ее средствами в размере 231,6 млн грн, что привело к аресту всех счетов госкомпании.

В компании сообщали, что к аресту ее счетов привела попытка «Арабского энергетического альянса» завладеть средствами компании в размере 231,6 млн грн.

В «Укргазвыдобування» напомнили, что дело между «Укргазвыдобування» и «Арабским энергетическим альянсом» относится к договору о совместной деятельности от 2004 года, который утратил силу еще в 2014 году.

Однако в мае 2017 года «Арабский энергетический альянс» обратился в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения Хозяйственного суда Киева от 23 января 2013 года.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%.