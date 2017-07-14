По результатам проверок "Укроборонпрома" отстранены 25 руководителей госпредприятий - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что по результатам проверок службы внутренней безопасности "Укроборонпрома" отстранены 25 руководителей государственных предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время выступления на Львовском бронетанковом заводе.

«Уголовные производства по присвоению, растрате имущества, злоупотреблении служебным положением будут иметь абсолютно решительную мою реакцию», - заявил он.

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«Хочу сообщить, что по результатам проверок (внутренней безопасности «Укроборонпрома» - УНИАН) отстранены 25 руководителей государственных предприятий, и просил бы руководство внутренней безопасности по моему поручению поощрить», - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что по материалам службы внутренней безопасности «Укроборонпрома» возбуждено 41 уголовное дело и значительное количество дел находится в судах.

Кроме того, по словам президента, по результатам проверок было предотвращено хищение 631 млн грн на предприятиях «Укроборонпрома».

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует 49 производств по коррупции на государственных предприятиях.