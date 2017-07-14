Войска в этом году получат более 10 тысяч единиц вооружения и техники - Минобороны

Согласно определенным Генеральным штабом потребностям, в этом году запланировано поставить в войска более 10 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Читайте такжеПорошенко: в этом году ВСУ получат 72 модернизированных танка Т-72Об этом заявил заместитель министра обороны генерал-майор Олег Шевчук во время брифинга перед началом прямой телефонной линии.

По его словам, предполагается такжезакупить новейшие и модернизированные образцы ВВТ, в том числе от концерна "Укроборонпром" и других предприятий.

«Так, принято на вооружение 10 образцов вооружения и военной техники. Ремонтно-восстановительными подразделениями Вооруженных Сил восстановлена исправность более 6,4 тыс. единиц вооружения и военной техники», - сообщил Шевчук.