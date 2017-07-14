Порошенко пообещал 300 миллионов гривень на закупку новейших танков "Оплот"

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что 300 млн гривен направляются на закупку новейших танков «Оплот» для нужд Вооруженных сил Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время выступления на Львовском бронетанковом заводе.

«ВСУ, наши воины-герои остановили агрессию и освободили две трети оккупированного Донбасса. Сегодня украинский воин хорошо обучен, хорошо накормлен, хорошо одет, имеет высокую медицинскую защиту, высокое воспитание и патриотизм и очень хорошо вооружен», - заявил он.

По словам президента, львиная доля средств, которая идет на Министерство обороны, направляется на вооружение.

«Чтобы наши воины могли эффективно воевать: больше 300 млн гривен идет на закупку новейших танков «Оплот», а то мы заграницу танки поставляем, а как нашим ребятам в бой идти - «Оплотов» не было», - отметил глава государства, подчеркнув, что Т-72 должны закупаться для ВСУ.