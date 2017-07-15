Казахстан приобрел украинский самолет Ан-74 за 15 миллионов долларов
Правительство планирует и в дальнейшем работать над открытием новых рынков и развивать экспортный потенциал.
Казахстан приобрел украинский самолет Ан-74 за 15 млн долл. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«Хорошая новость! Украинский Ан-74, произведенный в Харькове, отправится в Казахстан! За самолет заказчик уже выплатил 15 млн. долл», - написал он.
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Гройсман добавил, что правительство планирует и в дальнейшем работать над открытием новых рынков и развивать экспортный потенциал.
Как сообщал УНИАН, Кабмин ведет переговоры с рядом стран о производственной кооперации в авиастроительной отрасли. По данным Гройсмана, авиастроительство является чрезвычайно конкурентной отраслью в мире, но преимуществом Украины является то, что наша страна обладает технологиями полного цикла для создания самолетов.