Профсоюз ХМЗ «заигрался в политику»

Председатель Херсонской областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ считает, что независимый профсоюз ООО «Херсонский машиностроительный завод» «заигрался в политику».

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам губернатор, он не видит оснований подписывать новый меморандум с руководством завода и считает, что блокирование рабочими проходной и ворот предприятия ведут к срыву планов по возобновлению работы ХМЗ.

«Заблокировав вход на завод и не допустив 360 своих товарищей к работе, организаторы акции, вероятно, рассчитывают и в дальнейшем, используя работников предприятия, поддерживать социальную напряженность. И это при том, что уже правительство разрешило Госказначейству выплатить остаток 4,9 млн. грн. из тех 12, которые предприятие должно было получить еще на прошлой неделе», - сказал Б.СИЛЕНКОВ.

По его мнению, события вокруг ХМЗ не имеют ничего общего с защитой прав работников предприятия, а носят политический характер.

«К сожалению, некоторые политические силы используют ситуацию для собственной рекламы. Они создают у людей настроение, что можно ходить пикетировать и получать две трети зарплаты. Такого не бывает. Загрузить работой такое предприятие да еще и в условиях кризиса – очень непростая задача. Если профсоюзы будут и дальше мешать этому процессу, то перспективы ХМЗ могут стать призрачными», - подчеркнул Б.СИЛЕНКОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, в 7.00 около 600 работников ХМЗ заблокировали проходную и ворота предприятия с требованиями проведения встречи с руководством завода и председателем ОГА. Также они настаивали на подписании руководителем ХМЗ и губернатором нового меморандума, который должен включать пункт об ответственности заводовладельцев за выполнение взятых на себя обязательств.

Справка УНИАН. С начала февраля работники ХМЗ проводят акции протеста, требуя выплаты 5,5 млн. грн. долга по зарплате. 3 февраля они захватили административное здание завода, а 2 марта – одно из помещений ОГА.

20 марта председатель Херсонской ОГА Б.СИЛЕНКОВ и директор ХМЗ С.ГРИСЮК подписали меморандум об утверждении бизнес-плана возобновления производственной деятельности предприятия и социальной защиты его работников.

Согласно меморандуму, возобновить производство на ХМЗ планируется в апреле, и довести его до докризисного уровня до конца текущего года. Так, в 2009 году предприятие планирует выпустить продукцию на сумму 169,553 млн. грн., в частности, 215 комбайнов «Славутич» на сумму 156,950 млн. грн.

Также администрация ХМЗ планирует привлечь к работе необходимое количество работников и обеспечить рабочие места на уровне 2008 г.