Украина сократила добычу нефти

Добыча нефти в Украине в январе-июне 2017 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 6,3% – до 751,5 тыс. тонн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Добыча нефти в июне 2017 года по сравнению с июнем 2016 года сократилась на 5,1% – до 123,1 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, добыча нефти в Украине в 2016 году сократилась по сравнению с 2015 годом на 10,9% – до 1,612 млн тонн.

Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины» - «Укргазвыдобування» и «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.