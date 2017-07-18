"Укроборонпром" в 2016 году увеличил доход от экспорта на 25%

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличил доход от экспорта своей продукции на 25%, до 770 миллионов долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома" со ссылкой на заместителя генерального директора по развитию госконцерна Артура Херувимова.

"За прошлый год мы увеличили экспорт на 25% - с 570 до 770 миллионов долларов. При этом мы полностью выполняем внутренние заказы и обеспечиваем отечественные силовые структуры необходимым", - цитирует пресс-служба Херувимова.

В пресс-службе отметили, что украинский оборонно-промышленный комплекс продолжает интегрироваться в мировой сектор безопасности и обороны.

"Сейчас предприятия - участники "Укроборонпрома" активно переходят на международные стандарты работы - 70% из них уже сертифицированы по ISO 9001 и внедряется система управления и обеспечения качества AQAP 2000. Также, 40 предприятий - участников "Укроборонпрома" получили доступ к каталогу НАТО по логистике (NATO Master Catalogue of References for Logistics). Этот инструмент позволил предприятиям отечественного ОПК выйти на международный рынок вооружения и реализовывать программу импортозамещения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности "Укроборонпрома" Денис Гурак заявил, что госпредприятие планирует в 2017 году увеличить доход от экспорта своей продукции на 15%.

"Укроборонпром" в 2016 году получил 28,3 миллиарда гривень чистой прибыли, что на 31,2% больше, чем в 2015 году,

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов.