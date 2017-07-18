"Укрнафта" остановила бурение в Сумской области из-за отказа Госгеонедр продлевать спецразрешения

Крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта» из-за того, что Государственная служба геологии и недр отказывается продлевать действие ряда специальных разрешений на добычу нефти, приняла решение заморозить проект по бурению разведывательной скважины глубиной 3 тыс. метров на Великобубновском месторождении в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Инвестиционный комитет «Укрнафты» принял решение заморозить проект по разведывательному бурению на Великобубновском месторождении в Сумской области. Проект предполагал завершение бурения новой разведывательной скважины № 119-Г глубиной 3 тыс. метров со среднесуточным дебетом 23 тонны нефти в день», - сообщили в компании, добавив, что такое решение было принято в связи с нерешенным вопросом о продлении спецразрешения, срок действия которого для упомянутого месторождения истекает 24 декабря 2019 года.

«Неопределенность в вопросе продления лицензий сужает горизонт инвестиционного планирования для «Укрнафты». Нефтяной бизнес предполагает долгосрочные инвестиции, в особенности, когда речь идет о проектах бурения новых скважин. Конкретно данный проект мог окупиться всего лишь за три года, но мы уже не можем позволить себе планировать на такую перспективу. Это плохой знак для «Укрнафты», но также и для Украины», - сказал исполнительный вице-президент компании по вопросам корпоративной стратегии и развития Джонатан Поппер.

Как сообщал УНИАН, с начала текущего года из-за бездействия Госгеонедр «Укрнафта» была вынуждена остановить добычу на шести месторождениях в Сумской и Львовской областях. В результате, жители восьми населенных пунктов остались без газоснабжения, а компания потеряла около 20% суточной добычи нефти и конденсата, два газоперерабатывающих завода (ГПЗ) переведены в режим минимальной загрузки: производство сжиженного газа на Гнединцевском ГПЗ сократилось почти на 80%, на Качановском ГПЗ – на 30%.

По данным компании, в 2017 году истекает срок действия 9 спецразрешений, в 2018 – 27, а в 2019 году – еще 22 спецразрешений «Укрнафты».

Также сообщалось, что «Укрнафта» вовремя и в полном объеме подала в Госгеонедр необходимые документы на продление 9 спецразрешений, при этом должностные лица Госгеонедр неоднократно отказывали в продлении срока действия лицензий. Они обосновывали свои действия наличием у предприятия налогового долга, даже после того, как соответствующие положения п. 15 Порядка предоставления специальных разрешений были признаны противоправными и отменены судом. Согласно решению Окружного административного суда Киева, которое было подтверждено в апелляционной и в высшей инстанциях и вступило в законную силу 17 января 2017 года, наличие налогового долга не является законным основанием для отказа в продлении лицензий.

Справка УНИАН. «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Доля компании в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2016 году составила 68%, доля в общей добыче газа – 6,6%. Буровые управления «Укрнафты» имеют 46 буровых установок, 1946 нефтяных и 172 газовых скважин. Также компания владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. 50%+1 акция общества принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».