Чистый доход Ferrexpo plc вырос

По итогам 2008 года чистый доход основного акционера ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» - Ferrexpo plc увеличился, по сравнению с 2007 годом, на 71,6% - до 238,5 млн. долл. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно пресс-релизу, доход Ferrexpo plc за 2008 год составил 1 млрд. 116,9 млн. долл., что на 60% больше аналогичного показателя за 2007 год. Нераспределенная прибыль компании за прошлый год возросла более чем в два раза - до 300,3 млн. долл.

«Для Ferrexpo 2008 год был рекордным, и даже после экономического спада компания продолжала торговать с прибылью. Мы улучшили все аспекты нашего бизнеса, и смогли на протяжении года улучшить нашу операционную эффективность и качество производства, а также снизить затраты типа C1 в четвертом квартале. Это, а также наша близость к ключевым клиентам, а также сложившееся маркетинговое присутствие и репутация на наших традиционных и растущих рынках, несмотря на рыночную неопределенность, нас хорошо позиционирует для сохранения позитивной маржи и увеличения рыночной доли в 2009 году», - цитирует пресс-служба Ferrexpo слова CEO (генерального директора - УНИАН) Ferrexpo Константина ЖЕВАГО.

Справка УНИАН. ОАО «Полтавский ГОК» (г. Комсомольск, Полтавская обл.) - крупнейший украинский экспортер железорудных окатышей.

85,8% акций «Полтавского ГОКа» принадлежит фирме Ferrexpo AG (Швейцария). Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.

Полтавский горно-обогатительный комбинат в 2008 году уменьшил производство железорудного концентрата - на 1,8%, или на 0,21 млн. тонн, до 10,458 млн. тонн. В 2008 году комбинатом произведено 9,035 млн. т окатышей, что на 0,4% меньше, чем в 2007 году.

Полтавский ГОК в 2008 году продал потребителям 8,71 млн. тонн окатышей.