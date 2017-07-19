В Украине создают госконцерн по космическим технологиям "Арсенал"

Кабинет министров Украины принял решение о создании государственного концерна «Арсенал - современные космические технологии», специализирующегося на развитии военных и цивильных космических технологий и объединяющего 9 предприятий отрасли.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Это постановление о создании государственного концерна «Арсенал - современные космические технологии». В него войдут 9 предприятий отрасли, а координировать его деятельность будет Государственное космическое агентство», - сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя постановление.

По словам министра, принятое решение позволит адаптировать украинскую космическую отрасль к рыночным условиям, сохранив при этом уровень государственной поддержки и увеличив вовлеченность сектора в цивильные и военные проекты.

Кроме того, правительство приняло решение о переподчинении Павлоградского химического завода, занимающегося производством ракетного топлива, от Госкосмического агентства напрямую Кабинету министров. По словам Кубива, все принятые изменения в космической отрасли были согласованы с Советом национальной безопасности и обороны.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что Кабинет министров Украины контролирует ситуацию в Государственном космическом агентстве (ГКА) и планирует принять необходимые организационные и кадровые решения по итогам его работы.

В середине ноября 2016 года Гройсман инициировал создание рабочей группы, задачей которой должна была стать оценка ситуации в космической отрасли, а также оценка финансового состояния ключевых предприятий этой сферы. Гройсман пообещал, что правительство окажет поддержку компаниям, однако эта помощь будет целенаправленной и пройдет под жестким контролем правительства.