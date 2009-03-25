Рабочие ХМЗ начали бессрочную акцию протеста

Около 100 работников Херсонского машиностроительного завода (ХМЗ) перед зданием Херсонской облгосадминистрацией начали бессрочную акцию протеста против массовых увольнений с предприятия.

Как сообщил корреспонденту УНИАН лидер независимого профкома завода «Петровец» Леонид НЕМЧОНОК, вчера, 24 марта, профком подал в Херсонский горисполком заявку на проведение бессрочной акции протеста перед зданием ОГА и облсовета.

«Мы будем проводить минимум 2-3 часа в сутки в пикете перед администрацией и полноценную акцию протеста хотим провести 27 марта и 30 марта, когда в Херсоне с поездкой будут ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО соответственно», - сообщил Л.НЕМЧОНОК.

Также, по информации пресс-службы Херсонской ОГА, к пикетчикам выходил председатель Херсонской облгосадминистрации Борис СИЛЕНКОВ, который сообщил рабочим о том, что в понедельник, 30 марта, область с рабочей поездкой должна посетить премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и тогда возможно будет решен вопрос о перспективах реализации ранее анонсированной правительством программы поддержки предприятий сельхозмашиностроения.

«Как только программа заработает собственник ХМЗ планирует вернуть весь персонал предприятия на рабочие места и даже увеличить его численность до 1,5 тыс. человек» - сообщил пикетчикам губернатор.

Справка УНИАН. С начала февраля работники ХМЗ проводят акции протеста, требуя выплаты 5,5 млн. грн. долга по зарплате. 3 февраля они захватили административное здание завода, а 2 марта – одно из помещений ОГА.

20 марта председатель Херсонской ОГА Б.СИЛЕНКОВ и директор ХМЗ С.ГРИСЮК подписали меморандум об утверждении бизнес-плана возобновления производственной деятельности предприятия и социальной защиты его работников.

Согласно меморандуму, возобновить производство на ХМЗ планируется в апреле, и довести его до докризисного уровня до конца текущего года. Так, в 2009 году предприятие планирует выпустить продукцию на сумму 169,553 млн. грн., в частности, 215 комбайнов «Славутич» на сумму 156,950 млн. грн.

Также администрация ХМЗ планирует привлечь к работе необходимое количество работников и обеспечить рабочие места на уровне 2008 г.