"Укрнафта" ожидает продления действия 9 спецразрешений в ближайшее время

Крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта» ожидает от Государственной службой геологии и недр Украины скорейшего продления действий 9 спецразрешений на добычу нефти и газа в Сумской области, после принятых изменений в правительственное постановление, исключающие пункт о возможности отказа в продлении спецразрешения из-за наличия у недропользователя налогового долга, сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, вчера, 19 июля, были официально опубликованы и вступили в силу изменения к постановлению Кабинета министров Украины № 615 от 30 апреля 2011 года, которые устанавливают порядок выдачи специальных разрешений на пользование недрами.

«Из постановления исключен пункт о возможности отказа в продлении спецразрешения из-за наличия у недропользователя налогового долга. Именно этот пункт был признан незаконным и отменен в судебном порядке еще в январе 2017 года», - сказано в сообщении.

В компании считают, что опубликованные изменения в постановление № 615 открывают путь к продлению всех 9 спецразрешений, восстановлению добычи нефти и газа и восстановлению газоснабжения в 8 населенных пунктах в Сумской области.

«Укрнафта» призывает Госгеонедра незамедлительно принять решение о продлении спецразрешений… Компания надеется на содействие со стороны Госгеонедр, Министерства экологии и других ведомств для скорейшего оформления и выдачи спецразрешений и других разрешительных документов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Укрнафта» оценивает решение Кабмина как положительное, при этом вынуждена констатировать, что задержка с его принятием и публикацией привела к остановке добычи углеводородов, потере объемов производства, налоговых поступлений и прекращению поставок газа в ряд населенных пунктов Сумщины.

«Сообщение о решении КМУ внести соответствующие изменения в постановление № 615 появилось на портале правительства еще 22 июня, однако текст был обнародован 19 июля. Из-за непродления спецразрешений 27 июня компания была вынуждена прекратить добычу на Анастасиевском, Артюховском, Рыбальском, Коржевском месторождениях, 9 июня – на Южно-Панасовском и 31 марта – Заводивском месторождении», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с начала текущего года из-за бездействия Госгеонедр, «Укрнафта» была вынуждена остановить добычу на шести месторождениях в Сумской и Львовской областях. В результате, жители восьми населенных пунктов остались без газоснабжения, а компания потеряла около 20% суточной добычи нефти и конденсата, два газоперерабатывающих завода (ГПЗ) переведены в режим минимальной загрузки: производство сжиженного газа на Гнединцевском ГПЗ сократилось почти на 80%, на Качановском ГПЗ – на 30%.

По данным компании, в 2017 году истекает срок действия 9 спецразрешений, в 2018 – 27, а в 2019 году – еще 22 спецразрешений «Укрнафты».

Также сообщалось, что «Укрнафта» вовремя и в полном объеме подала в Госгеонедр необходимые документы на продление 9 спецразрешений, при этом должностные лица Госгеонедр неоднократно отказывали в продлении срока действия лицензий. Они обосновывали свои действия наличием у предприятия налогового долга, даже после того, как соответствующие положения п. 15 Порядка предоставления специальных разрешений были признаны противоправными и отменены судом. Согласно решению Окружного административного суда Киева, которое было подтверждено в апелляционной и в высшей инстанциях и вступило в законную силу 17 января 2017 года, наличие налогового долга не является законным основанием для отказа в продлении лицензий.

Справка УНИАН. «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Доля компании в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2016 году составила 68%, доля в общей добыче газа – 6,6%. Буровые управления «Укрнафты» имеют 46 буровых установок, 1946 нефтяных и 172 газовых скважин. Также компания владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. 50%+1 акция общества принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».