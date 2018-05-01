Как налоги убивают электромобили

«Я езжу исключительно на электрокарах уже три года. Если говорить о выгодах, то, в первую очередь, в электромобиле выше качество вождения. Он быстрее разгоняется, динамичнее и тише. Также выгода в экономии и экологической составляющей», - делится своими впечатлениями от использования электромобиля сооснователь Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида.

И, судя по статистике, его мнение разделяют многие украинцы - количество приверженцев машин с электрическим двигателем среди соотечественников растет. Так, в 2016 году в Украине было продано 1434 «железные лошадки», работающие на электричестве, – в пять раз больше, чем в 2015 году. При этом позитивная тенденция наблюдается и в текущем году. По данным ассоциации «Укравтопром», продажи автомобилей с электродвигателем за пять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 2,8 раза, их уже продано 958 единиц.

Эксперты утверждают: главной причиной роста спроса послужило снижение цены электромобиля из-за отмены 10% импортной пошлины.

Между тем, если сравнить объем украинского рынка электромобилей с ведущими мировыми площадками, то ситуация выглядит не радужно. К примеру, в 2016 году только во Франции было продано 27307 электрокаров, в Украине - 1434. Поэтому, несмотря на растущий в Украине интерес к электромобилям, очевиден тот факт, что в нашей стране рынок этих авто находится в зачаточном состоянии.

Ставка на б/у

Еще одной болевой точкой украинского рынка электромобилей, помимо небольшого объема, является присутствие в подавляющем большинстве бывших в употреблении машин. Так, за пять месяцев 2017 года было продано 958 электрокаров, из которых только 124 - новые. Абсолютным лидером на украинском рынке автомобилей на электрической тяге остается модель Nissan Leaf, предпочтение которой уже отдали 816 автомобилистов. И это несмотря на то, что Nissan Leaf в Украину официально не ввозится.

Объяснение популярности беушных электромобилей в Украине достаточно простое – они значительно дешевле. «Причина популярности б/у Nissan Leaf кроется в том, что украинцы голосуют кошельком. Цена на Nissan Leaf, который имеет пробег 3-4 года, составляет 12-16 тыс. долл. Новое авто такого же класса, например, Renault, стоит 35 тыс. евро. Поэтому украинцы выбирают первым своим электрокаром б/у авто, как правило из Америки», - отмечает директор компании Electrocars Александр Кравцов.

На данный момент официально продают свои электрокары в Украине только Mitsubishi, Hyundai и Renault. Ранее в компании «Nissan» заявляли о вероятности старта с 1 апреля 2017 года продаж в Украине, но затем было принято решение его отложить.

«Пока мы не начинаем продажи электромобилей в Украине, потому что, учитывая дорожно-климатические особенности, необходимо усиливать подвеску, систему отопления, обрабатывать дополнительно антикоррозийным покрытием, а эти адаптации стоят денег. Также со стороны правительства пока не делаются шаги. Все это приводит к тому, что электромобили остаются дорогими. Соответственно, мы не можем привезти и продавать автомобили в Украине, не адаптировав их, а учитывая то, что электромобиль дорогой сам по себе плюс адаптация, все это ляжет на конечного покупателя и приведет к тому, что электромобили будут чересчур дорогими», - пояснил ситуацию PR-менеджер «Ниссан Мотор Украина» Владимир Иванов.

Цена по-украински

На сегодня смело можно утверждать, что главным фактором, сдерживающим покупку электромобилей, является их высокая стоимость. И что интересно - цена электромобиля в Украине выше, чем в Европе.

Благодаря действующему налоговому законодательству, покупка электромобиля обойдется в среднем на 5 тысяч евро больше его базовой стоимости. И все потому, что нужно уплатить акциз в размере 109 евро за одно авто, дополнительный 5% импортный сбор. Не говоря уже о 20% НДС. В итоге, популярные в мире электрокары марок Nissan, Renault и Mitsubishi становятся в Украине в среднем на 30-40% дороже своих бензиновых аналогов, продающихся на отечественном рынке.

Помимо налогов, пересадку украинцев на электромобили тормозит отсутствие стимулов. А ведь во многих странах существуют специальные программы поощрения перехода водителей на электрокары. Там прилагают немалые усилия, чтобы постепенно достичь полного отказа от использования бензиновых и дизельных двигателей. К примеру, в Голландии муниципалитеты предоставляют бесплатное парковочное место владельцам электромобилей, а в Японии им разрешают заезжать на территорию заповедников. Норвегия, которая занимает первое место по доле мирового рынка электромобилей – 29,5%, стимулирует своих граждан пересаживаться на электрокары путем отмены налога на регистрацию электрического транспортного средства, лицензионных и дорожных сборов. Кроме того, для электромобилей муниципальные парковки бесплатные.

Кроме того, в ряде стран предоставляется госкомпенсация при покупке электрокара. К примеру, во Франции она составляет 6,5 тысячи евро, Германии – 5,4 тысячи евро, Румынии – 5 тысяч евро, Эстонии - до 50% (но не более 18 тысяч евро), Китае - до 18 тысяч долларов, а в США дают налоговый кредит в размере 7,5 тысячи долларов, дополнительно к которому могут быть предоставлены льготы или гранты на покупку электрокара от местных властей в размере до 6 тысяч долларов. Такой комплекс мер подстегнул интерес жителей этих стран к электрокарам.

В Украине не только ничего подобного нет, но и с треском провалилась попытка ликвидировать излишние налоги. Так, народные депутаты в 2015 году приняли закон, отменяющий импортную пошлину, но отказались аннулировать 20% НДС. Как утверждают эксперты, это приостановило развитие рынка электромобилей.

«Очень надеюсь, что с нового года начнут действовать базовые драйверы, которые будут стимулировать рынок. Готов назвать основной драйвер - отмена НДС. Особенно это повлияет на новые авто. При цене 35 тысяч евро, НДС заложено около 6 тысяч. То есть, новые авто будут стоить менее 30 тысяч евро. Машин, бывших в употреблении, это не так коснется, так как в их цене заложена незначительная часть НДС, но информационный повод очень важен для развития экологического транспорта», - подчеркнул директор компании Electrocars Александр Кравцов.

Тут стоит напомнить, что недавно министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил - сейчас его ведомство занимается разработкой законопроекта, который позволит убрать из цены электромобиля некоторые налоги. «Мы сейчас над этим максимально работаем», - уточнил министр, который уже давно пересел на электромобиль.

Советник министра инфраструктуры Александр Озеран, который непосредственно занимается подготовкой соответствующего документа, сообщил УНИАН, что, в первую очередь, речь идет об освобождении ввоза электромобилей в Украину от уплаты НДС на пять лет, от уплаты регистрационного сбора в Пенсионный фонд при первой регистрации авто - тоже на пять лет, о предоставлении налоговой скидки на покупку и кредита, об аннулировании налога на прибыль с добычи лития и производства батарей, а также акциза на импорт и продажу электромобилей – на пять лет.

«Минус НДС, минус акциз и Пенсионный фонд, и получается минус 21,6% от стоимости электромобиля... То же самое мы планируем сделать в отношении зарядных станций на 5 лет. Затем планируем снять импортный НДС, акциз на комплектующие для электрокаров и для зарядных станций, чтобы дать сигнал инвесторам для захода на рынок Украины по сборке электрокаров», - рассказал Озеран.

По мнению Омеляна, в случае принятия законопроекта электромобили для населения могут подешеветь на 40%. Кроме того, это позволит наладить производство электромобилей в Украине в течение 10 лет.

«Электромобили для населения могут подешеветь более чем на 40%, если наш законопроект будет принят. С точки зрения производителя, то производство электромобилей в Украине для украинских, европейских и мировых рынков будет конкурентоспособным», - отметил Омелян, правда, высказав неуверенность в том, что найдутся голоса в парламенте в поддержку законопроекта.

«Пока не знаю (будет ли принят закон – УНИАН). Посмотрим в сентябре», - сказал министр.

Советник министра считает, что большое сопротивление в парламенте вызовет отмена НДС. По словам Озерана, проект закона был представлен профильному комитету Верховной Рады еще в мае, он был поддержан по всем направлениям, кроме НДС.

«Нежелание отменять НДС объясняется возможностью махинаций. Наша позиция - махинациями должна заниматься налоговая, а мы - бизнес-климат создавать. Также есть сопротивление в отношении снятия НДС по импорту – и причина ясна. Могут раздувать входной НДС (несуществующие комплектующие, фиктивные закупки). Поскольку исходный НДС мы предлагаем обнулить, значит производители смогут претендовать на его возврат от государства. Но так можно делать с любыми товарами, на которые обнулен НДС. Более того, даже если исходный НДС есть, можно раздувать его и просить у государства возврата. Это очевидно вопросы налоговой», - подчеркнул Озеран.

Альтернативой аннулированию НДС мог бы быть механизм выдачи грантов на покупку авто, но у нас система поощрения не работает.

Как будет все выглядеть на самом деле, покажет время. Озеран считает, что голосование по законопроекту состоится в конце сентября.

Электромобильная выгода

В случае отмены злосчастных налогов цена на электромобили упадет до 20-30 тысяч долларов. И это спровоцирует многих автомобилистов задуматься о покупке. Ведь заправлять авто электроэнергией раз в 10 дешевле, чем бензином.

«На 100 км расход электроэнергии электромобилем составляет 15 кВ в час. Тариф на электроэнергию примерно 1,5 грн за кВ, то есть получается 18-20 грн за 100 км, или 20 коп. за 1 км. Если говорить про бензин, то это 2 грн за 1 км, или 200 грн за 100 км», - подчеркивает Назар Шимоне-Давида.

Владельцы электрокаров экономят и на обслуживании.

«В первую очередь, в электрокарах нет такого понятия, как замена масла, воздушных и масляных фильтров. Еще колодки тормозные изнашиваются гораздо меньше. Машина тормозит рекуперацией (вид электрического торможения, при котором электроэнергия возвращается в электрическую сеть - УНИАН). Также нет необходимости менять свечи зажигания - их нет. И вообще, количество деталей в десятки раз меньше. Есть только фильтр салона, который необходимо менять раз в полгода и масло в редукторе меняется раз на 40 тысяч км. Это все, что должно быть с регламентных работ», - поясняет Назар Шимоне-Давида.

Но у электрокаров есть и недостатки. Например, батарея в электромобиле не может служить так долго, как мотор внутреннего сгорания. Она, согласно гарантии производителей, рассчитана на 7-8 лет. Правда, это не означает, что после гарантийного срока сразу же надо ее выбрасывать - ездить можно продолжать, но запас хода будет сокращаться. А вот замена батареи будет стоить 30-40% от цены электромобиля. Но автопроизводители активно инвестируют в разработку технологий и все идет к тому, что стоимость этой главной детали будет снижаться.

Батареи имеют еще один нюанс - ограниченность запаса хода. На дорогах Киева можно встретить Nissan Leaf, как правило 2014 года выпуска, который проезжает 150 км на одном заряде. Однако, в 2016 году такие компании, как Nissan, Hyundai и Renault, выпустили авто, которые на одном заряде преодолевают 250 км. Автомобилем с максимальным пробегом на данный момент является Tesla - более 500 км на одном заряде. Правда, и цена этих электрокаров в разы выше.

Кроме того, многих украинских автомобилистов, знающих наши зимы, волнует поведение батарей в условиях низких температур.

«Приходят клиенты и спрашивают – а как зимой ведет себя машина, я говорю – зимой 100 км Nissan Leaf, имеющий запас хода 150 км, проезжает на одном заряде. Летом при активном использовании кондиционера пробег тоже уменьшается до 120-130 км. Авто с батареей на 250 км, при активном использовании кондиционера, проезжает 200 км на одном заряде, а зимой примерно 150-180 км», - рассказал директор компании Electrocars Александр Кравцов.

Проблему ограниченности хода электрокаров может решить развитая сеть заправочных станций. Тогда выезжать на дальние расстояния не будет проблемой. В Украине уже есть бесплатные заправки для электрокаров, число которых растет. В компании «WOG», например, планируют в 2017 году установить зарядные устройства для электромобилей на 300 станциях, что составляет 73% от общего количества автозаправок.

«На сегодня у нас есть только 15 АЗС, которые имеют электрозарядки… В 2017 году мы планируем до 300 АЗС оборудовать электрозарядками, при этом не менее 15 из них – Supercharge, а остальные – традиционные зарядки. Использование традиционных зарядок будет бесплатным, а за пользование зарядками типа Supercharge будет взиматься определенная плата», – отметил генеральный директор компании «WOG» Сергей Корецкий.

Министерство инфраструктуры заявило, что в этом году проведет тендер на закупку 50 зарядных станций, которые будут установлены на ключевых дорогах в крупных городах Украины.

Между тем, немаловажным является вопрос скорости зарядки. Ранее в Украине была тенденция на зарядки второго уровня («заправка» за 3-4 часа), а с этого года на трассах появились скоростные зарядные станции – Supercharge, которые заряжают электрокар за 30-45 мин.

«Зарядок Supercharge в Украине на данный момент 7, из которых 6 - в Киеве и одна - на Одесской трассе. Но на рынке присутствуют около 40 китайских аналогов, которые заряжают не за 30 мин, а за 1-1,5 часа, они относятся к скоростным зарядным станциям. В пределах Киева китайских зарядок примерно полтора десятка», - рассказал Кравцов.

Итак, хоть и есть ряд причин, сдерживающих массовый спрос украинцев на электромобили, впереди нам обещают большие перемены. Они должны сделать этот вид экотранспорта более доступным для соотечественников. Причем процесс новаций сдвинулся с мертвой точки…

Александр Куницкий